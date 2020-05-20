Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай - хорошие, заявил президент Владимир Путин на онлайн-совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Президент продолжил серию встреч по ситуации в базовых отраслях. За последние годы АПК набрал опережающие темпы, отметил он. Сбор зерновых шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. "В этом году у нас также хорошие виды на урожай", - оценил Владимир Путин. "Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал он. Сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии, но и здесь есть риски снижения доходов. Важно поддержать аграриев, сказал Владимир Путин, и повышать конкурентоспособность сельхозпродукции. Глава государства назвал впечатляющими результаты по производству мяса, мяса птицы, растительных масел и сахара, сахарного песка. Путин призвал развивать садоводство, виноградарство, производство говядины, молока. В полной мере надо задействовать возможности отраслевой науки: речь об импортозамещении семян и кормовых добавок. Президент выразил надежду, что сложности, которые были здесь последние несколько месяцев, преодолены.

Ключевой ориентир - стабильность внутреннего рынка, заявил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Перебоев с поставками продовольствия ни в одном регионе нет", - заверил он. С фактами необоснованного завышения цен разбирается Генпрокуратура. Но затраты возросли, а в убыток аграрии работать не могут, поэтому корректировки цен возможны, допустил министр. Важная задача - штатно провести весенне-полевые работы. Темп сева превышает прошлогодний, урожай зерновых может составить порядка 120 млн тонн. Патрушев попросил выделить еще 6 млрд рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга и проработать вопрос о допсредствах на увеличение объемов льготного кредитования и пролонгацию кредитов. Снижение покупательского спроса негативно отразится на экономике предприятий АПК, пояснил он.

Выслушав все предложения, президент обозначил приоритеты. Самый насущный вопрос - сбыт продукции: государство должно "подставить плечо" товаропроизводителям. Нужно содействовать в доставке товаров "от поля до прилавка", считает Путин. Глава государства попросил правительство с РЖД и производителями мяса, овощей подготовить решения по транспортировке товаров из центральной части и Сибири на Дальний Восток. А для доставки дальневосточной рыбной продукции - активнее задействовать Северный морской путь.

Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания

Путин призвал поддержать инициативу на селе, предприимчивых людей: "Им сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов", - констатировал он и поручил минпромторгу и минсельхозу предложить допмеры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Президент также обратился к главам регионов: "Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли". Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. "Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца", - отметил он. Глава государства заявил об увеличении субсидии на закупку сельхозтехники на 4,5 млрд рублей, поддержал идею докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей и согласился для специнвестконтрактов отодвинуть на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса. "Все наши решения по поддержке АПК должны быть максимально содержательными и эффективными", - подчеркнул он. Средства должны доводиться без задержек.