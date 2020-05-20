В деревне без подсобного хозяйства не обойтись. Руководитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новгородской области Иван Пиреев рассказывает, в какую сумму выльется приобретение коровы или поросенка и какие нюансы нужно учесть.

- Средняя цена за корову сейчас колеблется от 100 до 120 тыс. рублей. Лучше взять нетель (ни разу не телившуюся корову) и самому ее вырастить. Но на это потребуется около двух лет: год с небольшим ей надо, чтобы "покрылась", еще девять месяцев - выносить теленка. За коровой требуется большой уход: кормление, доение, уборка. Нужен сухой вентилируемый коровник с подстилкой из соломы. За сутки корова может съесть 15-20 кг грубого корма. Плюс овощи и хлеб. Также нужна чистая вода. Итого можно уложиться по питанию в 100 рублей на день.

Кроме того, коровы нуждаются в регулярных прививках, и раз в три месяца необходимо сдавать различные анализы. Все это платные услуги.

Здоровая корова дает 15-20 л молока в день. Самый простой доильный аппарат стоит около 20 тыс. рублей. Нельзя забывать о гигиенических процедурах перед доением - обмывание, смазывание вымени.

А вот содержать поросенка легко. Сам поросенок стоит 5-6 тыс. рублей. Ему нужны двор да поилка. Кормить можно отходами.

Поначалу, чтобы окреп, его надо подкормить молоком (примерно по 2 л в день - итого 50-60 руб.), давать витамины (считай, еще 100 руб.). Поросенок растет около года - тогда получается хорошая, упитанная свинья.

Средняя цена хорошей коровы сегодня колеблется от 100 до 120 тысяч рублей

Но самое простое и выгодное - завести бройлеров (мясная быстрорастущая порода курицы). Цыпленок стоит 60-70 рублей, растет он 45-50 дней - до 2-2,5 кг. Уже через полтора месяца можно получить экологически чистый продукт. Городские жители точно справятся с 7-10 бройлерами. Помещение для бройлеров требуется небольшое: в клетку 1 х 1,2 м помещается 10 куриц или бройлеров. Кормить можно комбикормом - им достаточно 90-100 граммов на день. Кормушка и поилка стоят около 3-5 тыс. рублей.

Кстати

Два плюс один

Оригинальный способ поддержки населения выбрали власти Курганской области. Жители могут бесплатно получить двух поросят и теленка. Поросят можно получить, если в хозяйстве нет свиней или есть не более двух поросят. Теленка предоставят тем, у кого хозяйство небольшое, но есть дойная корова.

Успешно вырастить десяток-другой кур под силу любому, даже весьма избалованному горожанину.