ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации

Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что текущий момент течения пандемии в РФ является "очень чувствительным" и требует дальнейшего соблюдения всех санитарных предписаний от населения, в том числе и ношения масок.

Сравнивая борьбу с пандемией на территории страны с марафоном, представитель международной организации отметила, что "мы только на полпути".