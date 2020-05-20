ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире

Взятие анализа на коронавирус у пациента госпиталя COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом. Это стало рекордной цифрой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - сказал Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, в ВОЗ обеспокоены ростом числа случаев COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения. Поэтому уделяется особое внимание поставкам защитных медизделий, чтобы они своевременно доходили до медиков и пациентов.

Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 4,9 млн человек, более 320 тыс. умерли.