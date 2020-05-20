Впервые отменен приговор из-за того, что осужденному не зачитали права

Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: если задержанному не зачитали его права, в том числе не объяснили право на защиту, обвинительный приговор надо отменять.

Такая строгая правовая позиция продемонстрирована в свежем обзоре судебной практики, где кассационный суд разобрал конкретное дело. В Костромской области некоего гражданина осудили на 10 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проще говоря, человека обвинили в том, что он избил кого-то до полусмерти.

Главное доказательство - явка с повинной, в ходе которой гражданин рассказал, как бил потерпевшего палкой и ногой.

"Указанная явка с повинной дана П. в отделе полиции после доставления его для проверки на причастность к преступлению в отношении потерпевшего, - пояснил Второй кассационный суд. - Однако какие-либо объективные данные, подтверждающие факт разъяснения ему права иметь защитника с указанного момента в материалах дела отсутствуют. В судебном заседании П. свою вину не признал и не подтвердил сведения, изложенные в его явке с повинной, указав, что написал ее под давлением оперативных сотрудников".

Поскольку человек отказался от своих показаний, то суд должен был досконально разобраться, какие еще есть доказательства. А признания, данные в полиции, кассационная инстанция отвергла в том числе потому, что гражданину не зачитали его права.

По американским фильмам всем нам знакома фраза "вы имеете право хранить молчание..." , которую зачитывает полиcмен герою. Это так называемое правило Миранды, аналог которого, кстати, был введен и у нас.

На суде человек заявил, что дал показания под давлением, а сейчас отказывается от своих слов

"Правило, которое было сформулировано Верховным судом США по делу в отношении Эрнесто Миранды, направлено на то, чтобы при первом взаимоотношении человека с полицией последние были обязаны разъяснять задержанному его базовые права на защиту, - рассказал советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн. - УПК РФ предусматривает, что при каждом проведении процессуальных действий должностные лица, ведущие уголовный процесс, обязаны разъяснять человеку его права и обязанности, а также обеспечить возможность осуществления этих прав. Это правило возведено в ранг принципа".