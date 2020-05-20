Врач объяснил, на какую проблему указывает внезапное появление синяков

Далеко не все синяки безобидны. И в некоторых случаях их появление - повод как можно быстрее обратиться к специалисту, считает немецкий дерматолог Ян Хандгеберт.

Насторожиться стоит, если синяки возникают часто и как будто без причины - то есть, не в результате травм или каких-либо повреждений. Кроме того, ненормально, если подкожные кровоизлияния образовываются, когда человек всего лишь с силой надавил на кожу.

В этом случае надо сдать анализ, чтобы определить возможное нарушение свертываемости крови. Оно свидетельствует об изменении вязкости крови, которое может быть спровоцировано развитием опасных заболеваний в организме. Вплоть до опухолей.

Также нарушение свертываемости крови может быть наследственным или возникать в результате приема лекарственных препаратов. В этом поможет разобраться врач.

- В некоторых случаях у пациентов с большим количеством синяков обнаруживают лейкемию. Стоит отметить, что синяки особенно опасны, если они располагаются близко к кости. Также не исключено, что врач может назначить хирургическое удаление тромба, - предупредил специалист.