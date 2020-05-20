Борьбу с COVID-19 многие сравнивают с войной. Только на передовой в ней - врачи, которые спасают людей от вируса. Они достойны не только уважения, но и достойной оплаты за свой опасный труд. Федеральное правительство установило медикам стимулирующие надбавки. Власти регионов тоже не остались в стороне и ввели свои доплаты из местных бюджетов. Корреспонденты "РГ" выяснили, насколько пополнятся кошельки борцов с вирусом.

Дальний Восток включился первым: более 31 миллиона рублей направили в мае 2750 медицинским работникам из резервного фонда правительства Приморья. Врачам - по 20 тысяч, среднему медперсоналу - по 15 тысяч, младшему - по 8 тысяч рублей.

Двум тысячам медработникам, которые противостоят COVID-19, власти Якутии также уже выделили из регионального бюджета стимулирующие выплаты - всего более 50 миллионов рублей. Выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также все, кто оказывал медицинскую помощь людям, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

В Хабаровском крае надбавки получат как сотрудники медучреждений по федеральному перечню, так и работники, которые в него не попали. В краевой перечень добавлены врачи-эпидемиологи, специалисты, осуществляющие лабораторную диагностику, работники патолого-анатомических отделений и судмедэкспертизы, сотрудники, выполняющие противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию края, водители, дезинфекторы, кастелянши, няни, буфетчики и уборщики помещений. Выплаты им начислили с 1 апреля. В зависимости от занимаемой должности люди получают от 10 до 50 тысяч рублей.

Власти Бурятии предусмотрели из бюджета местные стимулирующие выплаты врачам и специалистам, в том числе проводящим лабораторную диагностику, а также патологоанатомам - более 37 тысяч рублей, среднему медперсоналу - почти 19 тысяч, младшему медицинскому персоналу и водителям "скорой помощи" - более 9 тысяч рублей.

Регионы Сибири и Урала тоже не осталась в стороне. Красноярским медикам краевая казна будет ежемесячно выделять дополнительно 45 миллионов рублей. Адресатами станут специалисты немедицинского персонала больниц и поликлиник. Власти подчеркнули, что размеры доплат определят индивидуально.

В Иркутской области зарплата медработникам увеличена вдвое. На дополнительные выплаты могут рассчитывать не только врачи, медицинские сестры и младший персонал, но и фельдшеры и водители "скорой", сотрудники лабораторий.

А в Пермском крае на дополнительные выплаты борцам с вирусом выделено 246 миллионов рублей из регионального бюджета. Выплаты уже начались с конца апреля, они предусмотрены на три месяца, вплоть до июня включительно. Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи, получат выплату в размере 50 должностных окладов.

Кстати

Вход бесплатный

В Калининградской области музеи, концертные залы и театры подготовили для медиков, которые противостоят коронавирусу, сертификаты. Когда в регионе перестанут действовать ограничительные меры, врачи и медработники смогут бесплатно посетить учреждения культуры. В акции приняли участие 14 организаций, в том числе Кафедральный собор, зоопарк, театр эстрады "Янтарь-холл", музей янтаря и другие.

Ульяна Вылегжанина