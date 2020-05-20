Медики придумали уникальный способ повысить выявляемость коронавируса

Ученые медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке первыми в стране использовали искусственный интеллект для выявления коронавирусной инфекции. Врачи считают, что такой метод поможет больницам всего мира быстрее обычного обнаружить вирус, вовремя изолировать пациента и тем самым предотвратить дальнейшее распространении COVID-19, сообщается на сайте организации.

В исследовании анализировали медицинские данные более 900 пациентов, которых в период с 17 января по 3 марта госпитализировали в 18 медицинских центров в 13 провинциях Китая. 419 снимков компьютерной томографии подтверждали наличие коронавирусной инфекции. Также у врачей были результаты анализов крови, показывающие любые отклонения в количестве лейкоцитов и лимфоцитов, и информация о возрасте, поле и симптомах.

Для разработки алгоритма искусственного интеллекта ученые объединили данные КТ с клинической картиной пациентов. Далее искусственный интеллект имитировал работу врача при диагностике коронавируса и выдавал окончательный диагноз.

Чтобы оценить чувствительность теста, ученые опробовали алгоритм сначала на 626 пациентах, а затем на оставшихся 279 пациентах с разбивкой по положительным и отрицательным случаям инфекции.

Оказалось, что чувствительность искусственного интеллекта при анализе информации составила 84 процента, а врача-рентгенолога 75. Кроме того, в 68 процентах случаев ИИ выявлял коронавирус, когда на снимках не было явных признаков болезни, а врачом был поставлен отрицательный результат.

- Лабораторные тесты могут занять до двух дней и есть вероятность ложных отрицательных результатов. Высокая чувствительность искусственного интеллекта может дать врачам "второе мнение" в тех случаях, когда КТ показывает отрицательный результат или есть какие-то сомнения, - считает один из авторов исследования, директор института биомедицинской инженерии и визуализации медицинского центра Маунт-Синай Захи Фаяд.