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Выпущены новые "неубиваемые" умные часы за 5 тысяч рублей. Что они умеют

Текст:   Антон Благовещенский
20.05.2020,  
16:30
Amazfit Ares. Фото: Amazfit Amazfit Ares. Фото: Amazfit
Amazfit Ares. Фото: Amazfit

Входящая в экосистему Xiaomi компания Huami представила умные часы Amazfit Ares, получившие брутальный "армейский" дизайн, а также ударопрочный водонепроницаемый корпус из поликарбоната.

Amazfit Ares. Фото: Amazfit

Amazfit Ares оснащены 1,28-дюймовым экраном с разрешением 176x176 пикселей и поддерживают 70 видов различных тренировок, подсчитывая калории (бег, ходьба, велосипед, плавание и даже экзотику вроде стрельбы из лука). Фоновый подсчет потраченных калорий также ведется - как и отслеживание сокращений сердечной мышцы.

"Неубиваемые" умные часы Xiaomi пришли в Россию. Цена

На экране могут одновременно отображаться время, дата, круги активности (калории, пройденные шаги), прогноз погоды. Также Amazfit Ares поддерживают вывод уведомлений со смартфона и подталкивают владельца к физической активности - советуют размяться, выпить воды и так далее. В режиме активного использования часы работают около двух недель.

Часы поступят в продажу первого июня по цене 499 юаней (около 5030 рублей).

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