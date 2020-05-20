Выросшие из-за скачка спроса цены на еду почти вернулись к прежним уровням

Цены на хлеб удалось удержать на прежнем уровне, как минимум, по основным позициям, рассказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Там, где это случилось, ФАС вынесла предупреждения и возбудила ряд административных дел.
Так, в Забайкалье были выявлены признаки картельного сговора - там произошло синхронное повышение розничных цен на хлеб тремя торговыми точками на 20% в одном из районов. А в Татарстане Татпотребсоюз издал распоряжение, в котором рекомендовал районным потребительским обществам повысить оптово-отпускные цены на хлеб на 10%.
Стабилизировались цены на гречку. На этом рынке ФАС также подозревает картельный сговор. По прогнозам ФАС, цены на эту крупу уже в ближайшее время могут вернуться к уровню цен до коронавируса. Сейчас гречневая крупа стоит в магазинах от 67 до 84 руб./кг.
Снизились в цене и импортные товары. Так, стоимость лимонов только на прошлой неделе опустилась почти на 30% в сравнении с предыдущей. И ФАС прогнозирует дальнейшее снижение цен на этот цитрус еще в пределах 10%. Этому способствует восстановление импортных поставок.
Такая же ситуация по имбирю. В апреле цены на него достигали 7 тысяч руб./кг, а к середине мая снизились до 100 руб./кг. Свою роль сыграло открытие границы с Китаем и возобновление поставок имбиря в увеличенном объеме. Это позволило устранить его дефицит в торговых сетях и установить справедливые рыночные цены даже в мелкой рознице.