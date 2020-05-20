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20.05.2020 18:45
Рубрика: Экономика

За мир во всем имбире

Выросшие из-за скачка спроса цены на еду почти вернулись к прежним уровням
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Цены на большинство продуктов питания, по которым в марте-апреле наблюдались повышенный спрос и рост стоимости, понемногу возвращаются к прежним уровням. Снижение цен продолжится. По импортным товарам ключевую роль сыграло восстановление поставок. Российским производителям и продавцам "помогли" аргументы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Цены на хлеб удалось удержать на прежнем уровне, как минимум, по основным позициям, рассказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Там, где это случилось, ФАС вынесла предупреждения и возбудила ряд административных дел.

Фото: iStock
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Так, в Забайкалье были выявлены признаки картельного сговора - там произошло синхронное повышение розничных цен на хлеб тремя торговыми точками на 20% в одном из районов. А в Татарстане Татпотребсоюз издал распоряжение, в котором рекомендовал районным потребительским обществам повысить оптово-отпускные цены на хлеб на 10%.

Стабилизировались цены на гречку. На этом рынке ФАС также подозревает картельный сговор. По прогнозам ФАС, цены на эту крупу уже в ближайшее время могут вернуться к уровню цен до коронавируса. Сейчас гречневая крупа стоит в магазинах от 67 до 84 руб./кг.

Снизились в цене и импортные товары. Так, стоимость лимонов только на прошлой неделе опустилась почти на 30% в сравнении с предыдущей. И ФАС прогнозирует дальнейшее снижение цен на этот цитрус еще в пределах 10%. Этому способствует восстановление импортных поставок.

Такая же ситуация по имбирю. В апреле цены на него достигали 7 тысяч руб./кг, а к середине мая снизились до 100 руб./кг. Свою роль сыграло открытие границы с Китаем и возобновление поставок имбиря в увеличенном объеме. Это позволило устранить его дефицит в торговых сетях и установить справедливые рыночные цены даже в мелкой рознице.

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