Выросшие из-за скачка спроса цены на еду почти вернулись к прежним уровням

Цены на большинство продуктов питания, по которым в марте-апреле наблюдались повышенный спрос и рост стоимости, понемногу возвращаются к прежним уровням. Снижение цен продолжится. По импортным товарам ключевую роль сыграло восстановление поставок. Российским производителям и продавцам "помогли" аргументы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Цены на хлеб удалось удержать на прежнем уровне, как минимум, по основным позициям, рассказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Там, где это случилось, ФАС вынесла предупреждения и возбудила ряд административных дел.

Так, в Забайкалье были выявлены признаки картельного сговора - там произошло синхронное повышение розничных цен на хлеб тремя торговыми точками на 20% в одном из районов. А в Татарстане Татпотребсоюз издал распоряжение, в котором рекомендовал районным потребительским обществам повысить оптово-отпускные цены на хлеб на 10%.

Стабилизировались цены на гречку. На этом рынке ФАС также подозревает картельный сговор. По прогнозам ФАС, цены на эту крупу уже в ближайшее время могут вернуться к уровню цен до коронавируса. Сейчас гречневая крупа стоит в магазинах от 67 до 84 руб./кг.

Снизились в цене и импортные товары. Так, стоимость лимонов только на прошлой неделе опустилась почти на 30% в сравнении с предыдущей. И ФАС прогнозирует дальнейшее снижение цен на этот цитрус еще в пределах 10%. Этому способствует восстановление импортных поставок.

Такая же ситуация по имбирю. В апреле цены на него достигали 7 тысяч руб./кг, а к середине мая снизились до 100 руб./кг. Свою роль сыграло открытие границы с Китаем и возобновление поставок имбиря в увеличенном объеме. Это позволило устранить его дефицит в торговых сетях и установить справедливые рыночные цены даже в мелкой рознице.