За два месяца из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян

С 20 марта по 19 мая 2020 года в Россию вернулись более 182 тысяч россиян, сообщила Росавиация. В график до 25 мая включены вывозные рейсы из Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью-Йорка.

По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.

"С 7 апреля ввоз граждан России из-за рубежа осуществляется в соответствии с алгоритмом, утвержденным Оперативным штабом при Правительстве России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, во взаимодействии с Минкомсвязью РФ, МИД РФ и его загранучреждениями, Роспотребнадзором и главами субъектов регионов РФ", - уточнили в Росавиации.

В частности, с 7 апреля по 19 мая 155 авиарейсами возращено более 19,7 тысячи россиян. Больше всего вывозных рейсов было выполнено из Таиланда - 27. Из европейских стран был выполнен 21 рейс.

Как уточнили в Росавиации в программе вывозных рейсов участвуют 12 российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "ЮТэйр", "Роял Флайт", "Якутия", "ИрАэро", "Нордавиа", "Икар".