За два месяца из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян

Новости

"Артек" с 1 июня сможет принимать крымских детей 10:58
В Москве возобновляются торги по аренде и продаже городской недвижимости 10:57
В Таиланде решили разгрузить школы после отмены карантина 10:56
Наталья Сергунина: Приглашаем на онлайн-конкурс "Городская мастерская семейного творчества" 10:55
Совфед назначил Анатолия Разинкина на должность замгенпрокурора 10:54
В Прикамье режим самоизоляции продлили до 8 июня 10:52
ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность 10:50
Сыгравшая Бэтвумен Руби Роуз внезапно ушла из сериала 10:49
Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области 10:48
В Перми девушка отследила вора по приложению в смартфоне 10:42
Почта России: Потребительская активность начинает восстанавливается 10:41
На Южном Урале персоналу соцучреждений выплатят до 60 тысяч рублей 10:40
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии 10:35
В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил прохожего 10:32
Женщина взыскала с дилера 6,4 млн рублей за ужасный запах в салоне Cadillac 10:30
Лукашенко поздравил белорусов с 500-летием Жировичского монастыря 10:26
В Москве еще 5440 пациентов вылечились от коронавируса 10:26
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике 10:24
Фрегат "Адмирал Григорович" впервые направился в Индийский океан 10:22
Результаты анализов на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медицинской карте 10:20
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание 10:16
Видео: Настоятельница Дивеевского монастыря выздоровела от COVID-19 10:15
В Татарстане экс-директор интерната похитила деньги на подарки 10:11
В Оренбургской области главу района задержали за взятку 10:07
Завод Volkswagen в Калуге начал сокращать сотрудников 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
20.05.2020 10:47
Рубрика: Экономика

За два месяца из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян

Текст: Евгений Гайва
С 20 марта по 19 мая 2020 года в Россию вернулись более 182 тысяч россиян, сообщила Росавиация. В график до 25 мая включены вывозные рейсы из Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью-Йорка.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.

Фото: Istock
Росавиация предложила поэтапно снимать ограничения на перелеты

"С 7 апреля ввоз граждан России из-за рубежа осуществляется в соответствии с алгоритмом, утвержденным Оперативным штабом при Правительстве России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, во взаимодействии с Минкомсвязью РФ, МИД РФ и его загранучреждениями, Роспотребнадзором и главами субъектов регионов РФ", - уточнили в Росавиации.

В частности, с 7 апреля по 19 мая 155 авиарейсами возращено более 19,7 тысячи россиян. Больше всего вывозных рейсов было выполнено из Таиланда - 27. Из европейских стран был выполнен 21 рейс.

Как уточнили в Росавиации в программе вывозных рейсов участвуют 12 российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "ЮТэйр", "Роял Флайт", "Якутия", "ИрАэро", "Нордавиа", "Икар".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду