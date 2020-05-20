За временную опеку установят выплату в размере 12 130 рублей

Россияне, принявшие на сопровождаемое или временное проживание (временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, могут получить специальные стимулирующие выплаты.

Соответствующий указ, который может подписать президент России, разработало Минэкономразвития РФ.

Получатели выплат, которые определены в документе, - это работники государственных и негосударственных организаций, волонтеры, граждане, принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания, взявших домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот.

Временная опека над социально уязвимыми гражданами важна в периоды введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому всем, кто помогает пожилым и одиноким пережить сложные времена, и предлагается установить стимулирующую выплату. Она может быть назначена в размере МРОТ - 12 130 рублей - в месяц. Выплаты могут быть произведены за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого гражданина, которому организовано сопровождаемое проживание или который взят на временное проживание домой (в том числе под временную опеку). Получатели выплат могут обратиться за их назначением до 1 октября 2020 г.

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанных выплат. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с настоящим Указом.

Указ должен вступить в силу со дня его подписания.