Финансовое положение граждан пошатнулось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

В частности, многие столкнулись с невозможностью полноценно обслуживать кредиты.

С конца апреля по середину мая российские заемщики подали банкам около 400 тысяч заявок на реструктуризацию своих долгов в рамках кредитных каникул, а всего - около 1,4 миллиона, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Но важно помнить, что кредитные каникулы не волшебная палочка, а дополнительная возможность продержаться в период пандемии и кризиса. Не все заемщики смогут ими воспользоваться из-за ограничений по сумме кредита и отсутствия возможности официально подтвердить снижение дохода на 30%. Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно, подчеркивала Набиуллина.