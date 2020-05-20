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Рубрика: Экономика

Отложить до лучших времен

Условия, на которых можно отсрочить платежи кредитным организациям
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Финансовое положение граждан пошатнулось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru

В частности, многие столкнулись с невозможностью полноценно обслуживать кредиты.

С конца апреля по середину мая российские заемщики подали банкам около 400 тысяч заявок на реструктуризацию своих долгов в рамках кредитных каникул, а всего - около 1,4 миллиона, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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Но важно помнить, что кредитные каникулы не волшебная палочка, а дополнительная возможность продержаться в период пандемии и кризиса. Не все заемщики смогут ими воспользоваться из-за ограничений по сумме кредита и отсутствия возможности официально подтвердить снижение дохода на 30%. Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно, подчеркивала Набиуллина.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов

Экономика Финансы Долги и кредиты

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