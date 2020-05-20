Финансовое положение граждан пошатнулось из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
В частности, многие столкнулись с невозможностью полноценно обслуживать кредиты.
С конца апреля по середину мая российские заемщики подали банкам около 400 тысяч заявок на реструктуризацию своих долгов в рамках кредитных каникул, а всего - около 1,4 миллиона, заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Но важно помнить, что кредитные каникулы не волшебная палочка, а дополнительная возможность продержаться в период пандемии и кризиса. Не все заемщики смогут ими воспользоваться из-за ограничений по сумме кредита и отсутствия возможности официально подтвердить снижение дохода на 30%. Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно, подчеркивала Набиуллина.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов