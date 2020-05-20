Застройщики смогут строить паркинги с большими машино-местами

Максимальную площадь машино-места застройщики скоро будут определять, не ориентируясь на максимально допустимые параметры. Как сообщили "РГ" в аппарате вице-премьера правительства России Виктории Абрамченко, готовится пакет изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости".

Одно из новшеств законопроекта - исключение требований к предельным размерам машино-места. Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 х 2,5 метра, а максимально допустимые - 6,2 х 3,6 метра.

Сейчас предлагается сохранить минимальные габариты. При этом максимальная площадь машино-места не ограничивается. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь машино-мест при планировании паркинга.

"Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь, прежде всего, на мнении потребителей государственных услуг - бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан", - отметила Виктория Абрамченко. Отвечать запросам общества - сегодня главный приоритет правительства.