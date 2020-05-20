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20.05.2020 17:13
Рубрика: Экономика

Завершается сборка ключевых агрегатов опытного самолета Ил-114-300

Текст: Наталия Ячменникова
Заводы ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках производственной кооперации по созданию нового пассажирского самолета Ил-114-300 завершают изготовление и сборку агрегатов для опытного самолета, создаваемого по серийным технологиям.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Ил-114-300 - полностью отечественный самолет, разработанный инженерами и конструкторами ПАО "Ил". Воздушное судно рассчитано на пассажировместимость до 68 мест. Самолет предназначен для региональных перевозок и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Он может использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе, в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Где что делается? На производственных площадках РСК "МиГ" (в составе ОАК) изготавливаются крупногабаритные агрегаты нового самолета, завершается монтаж стенда автоматической стыковки для осуществления финальной сборки. На нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" завершено изготовление трех первых отсеков фюзеляжа для опытной машины. До конца мая их планируется передать для окончательной сборки, которая будет осуществляться на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

В кооперации по созданию нового региональщика участвуют заводы ОАК - АО "Авиастар-СП" и ПАО "ВАСО". В Ульяновске для нового самолета изготавливают панели фюзеляжа, двери, люки. В Воронеже - крыло, хвостовое оперение и мотогондолы. Производство осуществляется на базе созданных в рамках трансформации индустриальной модели ОАК центров специализации.

На ВАСО производится примерно 40 процентов комплектующих планера самолета. В настоящий момент в производстве комплект агрегатов для опытной машины. В частности, ведутся работы по сборке хвостового оперения - киля с рулем направления и стабилизатора с рулем высоты, изготавливаются детали для агрегатов управления механизации крыла и мотогондолы, осуществляется сборка консолей крыла.

Фото: iStock
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"Поставщиками систем и оборудования являются ведущие российские производители. Ил-114-300 строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе, - отметил директор департамента управления авиационными программами ПАО "ОАК" Сергей Каменский.

Новый турбовинтовой самолет Ил-114-300, оснащенный современными оборудованием и системами позволит заменить в парках региональных авиакомпаний устаревшие самолеты марки "Ан" и импортные самолеты подобного класса. На МАКСе-2019 Ил-114-300 вызвал интерес сразу у нескольких региональных перевозчиков. Компания "Ил" подписала соглашения на 16 машин для местных авиалиний.

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