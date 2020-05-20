Зеленский: Готов к любому формату переговоров по конфликту в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе пресс-конференции перед журналистами, заявил, что готов к любому формату переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату​​​. Мне все равно, нам нужен результат", - цитирует слова Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер добавил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом он считает такой диалог неизбежным. "Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны,.. каждый занимается из-за коронавируса своей страной", - сказал Зеленский.

По его словам, именно эпидемия COVID-19 стала причиной отмены встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Саммит планировалось провести в Берлине в апреле.