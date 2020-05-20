Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе ежегодной встречи с журналистами по итогам первого года пребывания в этой должности, заявил, что он уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Прямую трансляцию проходящего в Киеве пресс-мероприятия в настоящее время ведут украинские СМИ.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать", - сказал украинский лидер.

По его словам, он также готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе с опорой на Минские договоренности. И не хотел бы "переходить к плану В и С". Что под собой подразумевают такие планы, Зеленский не уточнил.

Между тем, в МИД России заявили о том, что год пребывания Зеленского у власти не привел к кардинальным изменениям в Донбассе. "На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что "не боится принимать сложные решения" и "без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. С тех пор кардинальных перемен не произошло", - говорится в распространенном в среду комментарии российского внешнеполитического ведомства.