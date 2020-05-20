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20.05.2020 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Леса обезлюдили

Жителям 44 регионов запрещено посещать леса
Текст: Тимофей Борисов
В 44 регионах РФ нельзя заходить в леса. Такой строгий порядок предусмотрен особым противопожарным режимом, который введен в этих субъектах страны. За нарушения предусмотрен солидный штраф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом в МЧС обращают внимание, что в этих 44 регионах действует полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня. Еще в 19 регионах эти ограничения действуют частично. Список ограничений можно найти на сайтах региональных управлений МЧС.

Необходимость введения жестких ограничительных мер в ведомстве объяснили жаркой погодой в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Названы регионы с высокими рисками природных пожаров на этой неделе

Несмотря на то, что температурные аномалии довольно быстро сменились дождями и резким похолоданием, власти регионов пока не спешат отменять ограничения. Согласно прогнозу, составленному на эту неделю, ожидается дефицит осадков на востоке Красноярского края. Порывы ветра до 21 метра в секунду прогнозируются на юге Якутии, северо-западе Амурской области, на востоке Бурятии, западе Забайкальского края, юге Иркутской области. Все это может привести к осложнению пожароопасной обстановки.

- Сейчас, по данным региональных управлений, проводится тушение 24 очагов природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Для контроля пожарной обстановки проводится космический мониторинг, используются беспилотные летательные аппараты, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, на сегодняшний день почти 72 процента от всей площади "горячих точек", зарегистрированных на территории страны с начала года, приходится на палы сухой травы на землях сельхозназначения.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край ДФО Якутия ДФО Амурская область ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край Лесные пожары

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