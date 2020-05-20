В 44 регионах РФ нельзя заходить в леса. Такой строгий порядок предусмотрен особым противопожарным режимом, который введен в этих субъектах страны. За нарушения предусмотрен солидный штраф.

При этом в МЧС обращают внимание, что в этих 44 регионах действует полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня. Еще в 19 регионах эти ограничения действуют частично. Список ограничений можно найти на сайтах региональных управлений МЧС.

Необходимость введения жестких ограничительных мер в ведомстве объяснили жаркой погодой в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

Несмотря на то, что температурные аномалии довольно быстро сменились дождями и резким похолоданием, власти регионов пока не спешат отменять ограничения. Согласно прогнозу, составленному на эту неделю, ожидается дефицит осадков на востоке Красноярского края. Порывы ветра до 21 метра в секунду прогнозируются на юге Якутии, северо-западе Амурской области, на востоке Бурятии, западе Забайкальского края, юге Иркутской области. Все это может привести к осложнению пожароопасной обстановки.

- Сейчас, по данным региональных управлений, проводится тушение 24 очагов природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Для контроля пожарной обстановки проводится космический мониторинг, используются беспилотные летательные аппараты, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, на сегодняшний день почти 72 процента от всей площади "горячих точек", зарегистрированных на территории страны с начала года, приходится на палы сухой травы на землях сельхозназначения.