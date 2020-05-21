27 мая - Видеоинтервью с Григорием Ивлиевым о востребованности патентов в эпоху пандемии

27 мая на сайте "Российской Газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "Covid-19: какие патенты оказались востребованы в эпоху пандемии".

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Петрович Ивлиев ответит на вопросы обозревателя отдела экономики и социальных проблем "РГ" Алексея Дуэля.

Как в нынешних условиях работает Роспатент; какие новые цифровые сервисы уже запущены, какие планируются; на какие разработки, связанные с коронавирусом, помимо вакцин, поступают заявки в ФИПС; когда будет создана единая патентная система в ЕАЭС; как изменилась география патентования российских изобретений за последние годы.

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