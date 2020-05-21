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21.05.2020 12:58
Рубрика: Экономика
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain представит цифровые сервисы на виртуальной конференции Startup Village 2020

21-22 мая в онлайн-формате состоится конференция Startup Village 2020 "The Art of Innovation. Startup as a Masterpiece". Участники мероприятия смогут бесплатно задепонировать объекты интеллектуальной собственности посредством сервиса n'RIS (входит в Ассоциацию IPChain).
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

В рамках онлайн-конференции будут представлены цифровые решения, входящие в инфраструктуру Ассоциации IPChain: краудлендинговая платформа Co-Fi, позволяющая получать займы под залог интеллектуальной собственности, цифровая система для управления патентами и товарными знаками Online Patent, сервис депонирования интеллектуальной собственности n'RIS, защиты прав на них, а также новый продукт для программистов, который позволяет не только депонировать алгоритмы, но и определять степень их сходства, - n"RIS.Algo.

Фото: iStock
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Startup Village - это не только конкурс стартапов, но и обсуждение актуальных проблем бизнеса. Одной из тем станет проблема незаконного распространения интеллектуальной собственности в интернете - во время пандемии COVID-19 в России заметно повысился уровень пиратства. По данным Минкомсвязи РФ, в мае 2020 года количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало сто ссылок в день, тогда как до пандемии в среднем за сутки блокировке подвергались около 20 пиратских сайтов.

Эти данные подтверждают, что креативные индустрии и все участники рынка интеллектуальной собственности нуждаются в надежных и удобных инструментах защиты продуктов, созданных творческим трудом, полагает управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. "Мы заметили, что потребность в использовании цифровых сервисов по защите творческих продуктов возросла в условиях пандемии - участники рынка как никогда нуждаются в надежных и удобных инструментах защиты. Поэтому хочу искренне поблагодарить "Сколково" за организацию такой масштабной конференции в онлайн-формате и за возможность представить столь заинтересованной аудитории ряд цифровых продуктов, в том числе новый сервис депонирования и определения сходства алгоритмов n"RIS.Algo".

Эффективные сервисы для фиксации и защиты интеллектуальных прав нужны не только крупным игрокам рынка - киностудиям и музыкальным лейблам, - но и начинающим создателям контента. Любой продукт творческого труда, имеющий художественную ценность и коммерческую привлекательность, может и должен быть защищен. Как отметил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, в случае депонирования контента посредством сервиса n"RIS правообладатель имеет необходимые доказательства возникновения у него исключительных прав в суде. "Независимо от того, в каком режиме будет охраняться созданный вашим творческим трудом результат - будете вы использовать патентные режимы охраны или решите, что нужен режим "ноу-хау", - первоначальным, "корневым" правом, которое возникает у создателя, является авторское право", - сказал Сергей Матвеев.

В Startup Village примут участие 15 тысяч человек из 80 стран. Среди приглашенных - 300 спикеров, 4,5 тысячи создателей стартапов и около ста инвесторов. Участники смогут выбрать наиболее интересные сессии, встретиться с менторами и инвесторами онлайн, а также пообщаться друг с другом из любой точки мира в режиме реального времени и принять участие в конкурсе стартапов. За победу в нем будут бороться 120 инновационных проектов. Ассоциация IPChain и сервис n'RIS выступали партнерами конференции Startup Village несколько лет подряд и предоставляли участникам и гостям возможность бесплатно задепонировать объекты интеллектуальной собственности.

Фото: предоставлено компанией "Тагиров и партнеры"
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n"RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.

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