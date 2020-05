Ассоциация IPChain представит цифровые сервисы на виртуальной конференции Startup Village 2020

21-22 мая в онлайн-формате состоится конференция Startup Village 2020 "The Art of Innovation. Startup as a Masterpiece". Участники мероприятия смогут бесплатно задепонировать объекты интеллектуальной собственности посредством сервиса n'RIS (входит в Ассоциацию IPChain).

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain