В условиях приостановки театральной деятельности артисты балета остались не только без спектаклей - руководители всех балетных компаний озабочены проблемой сохранения профессиональной формы танцовщиков. Удержать ее без ежедневных классов и репетиций в домашних условиях практически невозможно. О том, как решает проблему театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, рассказывает педагог-репетитор Наталья Ледовская.

Вы отправились в самоизоляцию незадолго до планировавшейся мировой премьеры балета Aurea Гойо Монтеро. Есть ли надежда, что в будущем мы увидим этот спектакль или он отменен?

Наталья Ледовская: Конечно, увидим! Все остановилось практически перед премьерой. Была проделана огромная работа, люди были готовы. Это очень сложно: когда много репетируешь, самое важное - дата премьеры, вся жизнь планируется исходя из нее. Теперь все нужно будет начинать почти сначала.

Как в театре возникла идея организовать для артистов онлайн-классы?

Наталья Ледовская: После того, как мы оказались дома и погрузились в интернет, все увидели, что лондонский Ковент-Гарден, Балет Сан-Франциско, Национальный балет Нидерландов и многие другие западные труппы сделали для своих танцовщиков классы в компьютере. Я лежала на диване, смотрела эти классы, довольно сильно отличающиеся от наших, и думала: как это здорово! И тут мне позвонили из театра: "Лоран (Илер, худрук балетной труппы. - Прим. авт.) спрашивает, было бы тебе интересно - давать классы для наших артистов?" Я так обрадовалась! Но обрадоваться-то я обрадовалась, но вдруг поняла: это же новые технологии! В которых я ничего не понимаю. Мои коллеги прекрасно знают, насколько сложны мои отношения с техникой, и думаю, что они были в шоке, когда я создала группу и появилась в Zoom. Да я сама была в шоке от себя! Но мои сомнения тут же развеялись: театр повесил объявление в нашей внутренней группе в Фейсбуке, а от одного к другому информация разлетелась дальше. Мне стали писать артисты из парижской Оперы, из Германии, пришла Маша Кочеткова, которая сейчас работает в Осло, Таня Мельник и Диана Косырева из Будапешта - образовалась интернациональная группа. И, конечно, занимаются наши артисты.

Когда в первые дни изоляции я увидела в трансляциях из противоположных концов света, как люди вертят пируэты на бетоне и паркете, то испугалась, что весь балет не сохранит форму, а перекалечится...

Наталья Ледовская: Вот-вот! Станочек можно сделать, держась за табуретку, холодильник, шкаф. В первые дни, конечно, никто не предполагал, что это так растянется. Думали недельку-другую перетерпеть. А когда все стало затягиваться, начали покупать домой станки, профессиональный линолеум. Спасибо нашей дирекции - у нас в большом репетиционном зале недавно решили стелить новый линолеум и старый, очень удобный, сейчас нарезали и раздают домой артистам. Потому что станка недостаточно, нужно выходить на середину, а девочкам поддерживать пальцы. Когда делаешь станок и даже середину, работает одна группа мышц. Чтобы задействовать другие, нужны прыжки, вариации. Тогда ноги по-другому работают, и форма совершенно другая. Поэтому я как-то ухищряюсь, переделываю вариации - у большинства дома для занятий не больше метра на метр.

В театре классы проходят с живой музыкой, под рояль. А онлайн - под счет?

Наталья Ледовская: Ни в коем случае! Класс дома - это и так тягостно, а если еще не будет музыки, которая нас вдохновляет, мы сойдем с ума и не будем хотеть заниматься. Опять же, мы сейчас пробуем технологии. Театр сразу предоставил для наших классов концертмейстера. Но через Zoom с концертмейстером хорошо, если он был бы рядом со мной. А когда мы в разных местах, ребята говорят: если играет музыка и я в это время делаю замечания, то не слышно музыки, звук переходит на меня. А если говорю я и включается музыка, то не слышно меня. Так что ищем варианты.

Поддерживает ли связь с труппой Лоран Илер, уехавший отбывать изоляцию домой во Францию?

Наталья Ледовская: У нас была онлайн-конференция, потому что мы все соскучились друг по другу. Он, как и мы, не знает, сколько эта ситуация продолжится. Рассказал нам, что на Западе все спектакли уже отменены до сентября. А теперь я высылаю Лорану ссылку, и он тоже заходит на наши классы. Видимо, нам в ближайшее время предстоит общаться только через Zoom и Фейсбук. Я поражаюсь нашим ребятам, они молодцы. Если не представляешь, когда можно выйти на сцену, трудно удерживать себя в форме. Мы все поддерживаем друг друга, как можем. Продолжаем танцевать.