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21.05.2020 15:14
Рубрика: Общество

Большинство вузов оказалась не готовы к переводу учебного процесса в онлайн

Текст: Мария Агранович
Переход на дистанционное обучение в вузах в условиях пандемии был безальтернативными, но практика работы вузов в новых условиях выявила ряд важных проблем, заявил в ходе совещания с президентом глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В первую очередь, информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Выявилось несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации обучения в дистанционном формате.

- Мы в максимально короткие сроки должны доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов, - подчеркнул Валерий Фальков. - Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть.

Опыт дистанта наглядно продемонстрировал и дефицит достаточного количества современных онлайн-курсов. Еще до пандемии был создан открытый для всех вузов ресурс "Современная цифровая образовательная среда", где было размещено 900 открытых онлайн курсов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Но это позволило закрыть лишь 7 процентов потребностей вузов страны, остальные цифровые ресурсы носят чисто внутриуниверситетский характер, - сказал глава Минобрнауки. - Около 1 процента дисциплин - в том числе творческие, инженерные, исследовательские - оказалось невозможным перевести в онлайн-формат.

Фальков предложил определить стандарты для разработки онлайн курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания.

- Безусловно, дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы. Это заблуждение, - особо отметил министр. - Речь ни в коем случае речь не должна идти о полной замене одной системы на другую. Ничто не заменит живого общения преподавателя и студента, не вытеснит передачу живого опыта.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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