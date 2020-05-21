Большинство вузов оказалась не готовы к переводу учебного процесса в онлайн

В первую очередь, информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Выявилось несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации обучения в дистанционном формате.

- Мы в максимально короткие сроки должны доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов, - подчеркнул Валерий Фальков. - Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть.

Опыт дистанта наглядно продемонстрировал и дефицит достаточного количества современных онлайн-курсов. Еще до пандемии был создан открытый для всех вузов ресурс "Современная цифровая образовательная среда", где было размещено 900 открытых онлайн курсов.

- Но это позволило закрыть лишь 7 процентов потребностей вузов страны, остальные цифровые ресурсы носят чисто внутриуниверситетский характер, - сказал глава Минобрнауки. - Около 1 процента дисциплин - в том числе творческие, инженерные, исследовательские - оказалось невозможным перевести в онлайн-формат.

Фальков предложил определить стандарты для разработки онлайн курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания.

- Безусловно, дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы. Это заблуждение, - особо отметил министр. - Речь ни в коем случае речь не должна идти о полной замене одной системы на другую. Ничто не заменит живого общения преподавателя и студента, не вытеснит передачу живого опыта.