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21.05.2020 16:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС обнаружила в челябинских магазинах гречку с наценкой в 356%

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинское УФАС возбудило дело о картельном сговоре двух федеральных торговых сетей, торгующих гречневой крупой местного производства с торговой наценкой в 230 и 356 процентов. Такое ценообразование фиксируется в регионе с конца апреля этого года, сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

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- Максимальные розничные цены на гречку "Экстра" весом 800 граммов в торговой сети "SPAR" достигают 175,99 рублей, в торговой сети "Магнит" - 139,90 рублей, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Это более, чем в два раза выше, чем отпускная цена производителя. По предварительным данным, торговая наценка "SPAR" составляет до 356 процентов, а "Магнита" - до 230 процентов.

По данным УФАС, это намного дороже, чем других торговых сетях Челябинска. К примеру, "Пятерочка" и "Монетка" ту же гречку торговой марки "Увелка" продают по цене от 80 до 90 рублей. Кроме того, как ни удивительно, но челябинские магазины сетей "SPAR" и "Магнит" умудряются продавать местную гречку дороже, чем их коллеги в других регионах: в Липецке гречка марки "Увелка" продается за 99 рублей, а в Саранске и Нижнем Новгороде - за 103 рубля. Хотя там в цену продукта закладывается еще и транспортная составляющая.

Между тем, как показала выездная проверка антимонопольщиков, значительных изменений оптовых цен на крупу у предприятия-производителя не произошло.

По словам руководителя Челябинского УФАС Анны Козловой, такая торговая политика сетей во время пандемии коронавируса вызвала справедливые вопросы со стороны населения и антимонопольного органа. Реализация гречневой крупы с подобной наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса, а выделяющиеся на фоне других компаний действия двух торговых сетей вызывают подозрения в нарушении Закона о защите конкуренции.

Антимонопольщики считают, что цена на местную гречку в Челябинске не может быть выше, чем в иных регионах РФ. А значит, такое повышение цен могло стать негласным призывом к аналогичным действиям для других участников рынка.

Рассмотрение дела о ценовом сговоре намечено в УФАС на середину июня.

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