Чемпионат Европы-2021 по плаванию на короткой воде в Казани состоится на месяц раньше запланированного срока - с 2 по 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN), такое решение было принято после того, как зимний чемпионат мира-2020 в Абу-Даби был перенесен. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе отметил, что наилучшим вариантом будет провести соревнования с 13 по 18 декабря 2021 года.

Президент LEN Паоло Барелли отметил, что в последнее время европейские первенства - в Хернинге, Нетании, Копенгагене, Глазго - проходили на ура: титулованные участники, динамичные заплывы, фантастическая атмосфера на трибунах, довольные фанаты. И от Казани, учитывая ее успешный опыт организации большого летнего чемпионата мира в 2015-м, ждут не меньшего размаха, несмотря на 25-метровый размер бассейна.

Барелли также поблагодарил за сотрудничество, поддержку и оперативную помощь в решении вопросов руководителей Республики Татарстан и четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, который вчера отмечал 60-летний юбилей.

Владимиру Сальникову наверняка не привыкать тренироваться, а теперь и руководить даже в свой день рождения. Тем более что в условиях пандемии коронавируса, когда спортсмены не могут полноценно тренироваться, а международные соревнования постоянно отменяются и переносятся, нужно решать очень много задач - и сиюминутных, и на перспективу.

- Мы рады, что смогли быстро найти новые даты, и я уверен, что соревнования в Казани станут еще одной главой в истории успешных чемпионатов Европы на короткой воде, - цитирует Сальникова пресс-служба LEN. - Думаю, что тенденция сохранится и на турнире снова блеснут звезды европейского плавания, а в бассейне будут зафиксированы мировые и континентальные рекорды.