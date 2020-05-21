Новости

В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке 23:12
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года 23:05
В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ 22:12
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний 22:09
Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса 21:36
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая 21:33
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом 21:21
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21:01
АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами 20:51
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ 20:39
Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий 20:32
Стратегическая подлодка "Князь Владимир" прошла испытания 20:31
Трамп официально объявил о выходе США из Договора по открытому небу 20:31
Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 20:17
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 20:15
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 20:10
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 20:08
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 20:07
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 20:02
Собянин: Возвращать работников в офисы пока рано 19:58
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции 19:49
В Адыгее скончался один из участников массовых похорон 19:48
В Москве каршеринг возобновит работу с 25 мая 19:45
Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Короткая вода будет быстрой

Сальников пообещал рекорды на ЧЕ в Казани
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8163)
Чемпионат Европы-2021 по плаванию на короткой воде в Казани состоится на месяц раньше запланированного срока - с 2 по 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN), такое решение было принято после того, как зимний чемпионат мира-2020 в Абу-Даби был перенесен. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе отметил, что наилучшим вариантом будет провести соревнования с 13 по 18 декабря 2021 года.

Президент LEN Паоло Барелли отметил, что в последнее время европейские первенства - в Хернинге, Нетании, Копенгагене, Глазго - проходили на ура: титулованные участники, динамичные заплывы, фантастическая атмосфера на трибунах, довольные фанаты. И от Казани, учитывая ее успешный опыт организации большого летнего чемпионата мира в 2015-м, ждут не меньшего размаха, несмотря на 25-метровый размер бассейна.

Фото: GettyImages
Звезды российского спорта продолжают тренировки в самоизоляции

Барелли также поблагодарил за сотрудничество, поддержку и оперативную помощь в решении вопросов руководителей Республики Татарстан и четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, который вчера отмечал 60-летний юбилей.

Владимиру Сальникову наверняка не привыкать тренироваться, а теперь и руководить даже в свой день рождения. Тем более что в условиях пандемии коронавируса, когда спортсмены не могут полноценно тренироваться, а международные соревнования постоянно отменяются и переносятся, нужно решать очень много задач - и сиюминутных, и на перспективу.

- Мы рады, что смогли быстро найти новые даты, и я уверен, что соревнования в Казани станут еще одной главой в истории успешных чемпионатов Европы на короткой воде, - цитирует Сальникова пресс-служба LEN. - Думаю, что тенденция сохранится и на турнире снова блеснут звезды европейского плавания, а в бассейне будут зафиксированы мировые и континентальные рекорды.

Спорт Виды спорта Водный спорт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым