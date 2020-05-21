Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек

Количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с конца 2019 года достигло отметки в 5 090 064. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, ведущего подсчет новых случаев инфицирования в режиме реального времени.

На первом месте по количеству выявленных случаев по-прежнему остаются США: у них 1 593 039 заболевших и 94 941 скончавшийся. Также высока смертность от коронавируса в Великобритании, Италии, Франции, Испании и Бразилии - там умерли 35 704, 32 330, 28 132, 27 888, 18 894 человек соответственно.

Всего с мире коронавирус унес жизни 329 732 человек. При этом 2 024 231 заболевший выздоровел.