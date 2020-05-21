Членам Палаты представителей США впервые в истории разрешили удаленно голосовать по законопроектам и другим документам. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси рассказала, что новые правила из-за пандемии коронавируса вводятся временно - на 45 дней. Если к тому времени размах вспышки заболевания не позволит вернуться к полноценной работе, правила могут продлить еще на столько же. Помимо удаленного голосования конгрессмены теперь смогут принимать участие в виртуальных слушаниях комитетов по видеосвязи.

Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника" Из-за масштабных карантинных мер и требований социального дистанцирования многие законодатели - кто по возрасту, кто по состоянию здоровья - сейчас не могут физически посещать здание Конгресса США в Вашингтоне. Но полностью их деятельность в виртуальное пространство не уйдет. Часть законодателей будут физически присутствовать на заседаниях и голосовать и за себя, и "за того парня": отсутствующие коллеги сообщат им, как они хотят отдать свой голос - "за", "против" или "воздержался". Один присутствующий законодатель может представлять до 10 "удаленных" коллег.