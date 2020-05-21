Что будет с курсом рубля в июне

В мае рубль был лидером роста среди валют развивающихся стран, а накануне курс российской валюты укреплялся почти до 71 рубля за доллар. Но в июне волна укрепления рубля может сойти на нет.

В последнее время спрос на риск поддерживала стабилизация ситуации с коронавирусом в развитых странах на фоне стимулирующей политики центральных банков, а конкретно рубль поддерживало еще восстановление цен на нефть, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Более того сформировались выраженные ожидания продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что в июне сделает рублевые бумаги особенно привлекательными для инвесторов. При этом с точки зрения платежного баланса рост цен на нефть до 35 долларов за баррель компенсируется сокращением операций ЦБ на валютном рынке (в мае ЦБ увеличивал объем продаваемой на рынке валюты, когда нефть Urals дешевела до 25 долларов за баррель и ниже), поэтому в долгосрочной перспективе при текущих ценах на нефть фактором дальнейшего укрепления курса может стать только приток капитала, констатирует Кадулин.

Но далее фактором давления на рубль может стать снижение аппетита к рисковым активам, что выльется в негативную динамику всей группы валют развивающихся стран, считает главный аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич.

"Поводов к подобному изменению отношения инвесторов два. Первым из них выступает продолжение распространения коронавируса в мире и опасения относительно второй волны пандемии, что окажет дополнительное негативное влияние на мировую экономику. Плюс к этому, продолжится нарастание напряжения в отношениях между США и Китаем", - говорит аналитик. Все это ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики после коронакризиса.

А инвесторы будут отдавать предпочтение активам-убежищам, в валютах же развивающихся стран будут преобладать продажи, полагает Зварич. В этом случае курс российской валюты в июне может вернуться в диапазон 73-75 рублей за доллар, в котором она консолидировалась в конце апреля - начале мая, и ближе к концу месяца предпринять попытку пробоя его верхней границы, прогнозирует Зварич. По мнению Кадулина, в июне курс рубля стоит ожидать все же в пределах 72,5 рублей за доллар.