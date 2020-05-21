Что делать с масками и другими медицинскими отходами

Новости

В Крыму придумали способ оградить туристов от коронавируса 15:48
Как выглядели бы герои сказок, нарисованные великими художниками 15:45
В центре Петербурга рухнули цены на съемные квартиры 15:43
На Ямале курьер с коронавирусом развозил пиццу 15:41
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Минобрнауки: Лучших студентов-платников переведут на бюджет 15:39
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 15:39
В Москве топ-менеджер открыл стрельбу по проезжавшим автомобилям 15:38
На Кубани задержали подозреваемого в педофилии 15:38
Фармпроизводители попросили не откладывать маркировку лекарств 15:36
Бирюков: Проведение дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется 15:35
Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев 15:31
Она едет. Lada провела тест-драйв реплики раллийной "копейки" 15:30
Уральца наказали за производство кальянных смесей с мышьяком и ртутью 15:28
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест 15:24
Генетики доказали родство предков коренных народов США и России 15:19
Застрявшие в Греции из-за пандемии COVID-19 россияне вернулись на родину 15:17
В городском совете Красноярска прошли обыски 15:15
Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детсадов 15:12
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
Блюзовый фестиваль в Архангельске стартовал в онлайн-режиме 15:10
В британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы 15:09
Военный призыв отложен для выпускников школ в 2020 году 15:03
Фальков: Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября 15:02
В июле Ford отправит на пенсию сразу два седана 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 14:47
Рубрика: В мире

Что делать с масками и другими медицинскими отходами

Текст: Константин Волков
Одним из неприятных последствий пандемии коронавируса оказалось огромное количество медицинских отходов во всем мире. В первую очередь, это использованные маски и перчатки, которые ветер носит по улицам в городах, а также потенциально опасный мусор из лабораторий и больниц. При этом, считают ученые, средства индивидуальной защиты (СИЗ) могут сохранять на себе коронавирус в течение нескольких дней. Плюс к этому распространение COVID-19 привело к тому, что кафе и магазины возвращаются к использованию одноразовых пластиковых стаканов и полиэтиленовых пакетов даже в тех странах, где последние годы от них старались отказываться.
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP

Согласно подсчетам природоохранной организации WWF, даже если только один процент утилизируется неправильно и попадает в окружающую среду, это означает, что минимум 10 миллионов только использованных масок загрязняют природу каждый месяц". При этом только Италии на этапе выхода из карантина требуется, по подсчетам Туринского политехнического университета, 1 миллиард масок и 500 миллионов пар перчаток в месяц. Между тем защитные маски и перчатки не подлежат переработке.

Фото: Gettyimages
Как правильно использовать защитные маски и перчатки

В настоящее время государства рекомендуют утилизировать маски и перчатки по стандартной схеме обращения с медицинскими отходами. Это означает, что медицинские учреждения должны поступать с отходами по той же инструкции, что и обычно, считая использованные СИЗ и другой мусор потенциально инфекционно опасным, то есть хранить в запечатанных емкостях для последующего сжигания. Гражданам же рекомендуется отделять потенциально опасный мусор, включая использованные маски и перчатки, и хранить его отдельно в плотно закрытых пакетах, а также предупреждать по возможности коммунальные службы о наличие такого мусора. Например, так рекомендуют поступать в некоторых населенных пунктах в США. Как пишет на сайте Bloomberg Law эксперт Элис Паффген из американской юридической фирмы Alston and Bird, разные штаты США по разному регулируют порядок обращения с медицинскими отходами. Кто-то относит к числу опасных только те, которые находились в контакте с больными коронавирусом, кто-то - все подряд. Где-то, как в штате Массачусетс, пытаются ввести штрафы, до 5,5 тысячи долларов за неправильно утилизированные СИЗ. Однако в повседневной жизни обращение с ними, похоже, никак не отслеживается. Например, гавайские экологи в газете The garden island жалуются, что выброшенные маски, перчатки и другие СИЗ накапливаются вдоль береговой линии Гавайских островов.

В ОАЭ в начале мая власти заявили, что будут штрафовать на 1 тысячу дирхамов (около 270 долларов) тех, кто выбрасывает СИЗ из автомобилей, отслеживая нарушителей с помощью камер.

В китайском Ухане во время вспышки коронавируса даже построили завод для переработки и утилизации медицинских отходов.

Но если медицинские организации привыкли обращаться с отходами согласно установленным правилам, то приучить к этому население будет, похоже, непросто, поскольку проконтролировать это фактически невозможно. Остается надеяться на сознательность граждан. Во многих городах, в том числе и в России, на улицах ставят яркие контейнеры для использованных масок и перчаток, но какой процент жителей пользуются ими - неизвестно.

В мире Европа Италия В мире Восточная Азия Китай В мире США В мире Ближний Восток ОАЭ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля