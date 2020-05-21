Что делать с масками и другими медицинскими отходами

Согласно подсчетам природоохранной организации WWF, даже если только один процент утилизируется неправильно и попадает в окружающую среду, это означает, что минимум 10 миллионов только использованных масок загрязняют природу каждый месяц". При этом только Италии на этапе выхода из карантина требуется, по подсчетам Туринского политехнического университета, 1 миллиард масок и 500 миллионов пар перчаток в месяц. Между тем защитные маски и перчатки не подлежат переработке.

В настоящее время государства рекомендуют утилизировать маски и перчатки по стандартной схеме обращения с медицинскими отходами. Это означает, что медицинские учреждения должны поступать с отходами по той же инструкции, что и обычно, считая использованные СИЗ и другой мусор потенциально инфекционно опасным, то есть хранить в запечатанных емкостях для последующего сжигания. Гражданам же рекомендуется отделять потенциально опасный мусор, включая использованные маски и перчатки, и хранить его отдельно в плотно закрытых пакетах, а также предупреждать по возможности коммунальные службы о наличие такого мусора. Например, так рекомендуют поступать в некоторых населенных пунктах в США. Как пишет на сайте Bloomberg Law эксперт Элис Паффген из американской юридической фирмы Alston and Bird, разные штаты США по разному регулируют порядок обращения с медицинскими отходами. Кто-то относит к числу опасных только те, которые находились в контакте с больными коронавирусом, кто-то - все подряд. Где-то, как в штате Массачусетс, пытаются ввести штрафы, до 5,5 тысячи долларов за неправильно утилизированные СИЗ. Однако в повседневной жизни обращение с ними, похоже, никак не отслеживается. Например, гавайские экологи в газете The garden island жалуются, что выброшенные маски, перчатки и другие СИЗ накапливаются вдоль береговой линии Гавайских островов.

В ОАЭ в начале мая власти заявили, что будут штрафовать на 1 тысячу дирхамов (около 270 долларов) тех, кто выбрасывает СИЗ из автомобилей, отслеживая нарушителей с помощью камер.

В китайском Ухане во время вспышки коронавируса даже построили завод для переработки и утилизации медицинских отходов.

Но если медицинские организации привыкли обращаться с отходами согласно установленным правилам, то приучить к этому население будет, похоже, непросто, поскольку проконтролировать это фактически невозможно. Остается надеяться на сознательность граждан. Во многих городах, в том числе и в России, на улицах ставят яркие контейнеры для использованных масок и перчаток, но какой процент жителей пользуются ими - неизвестно.