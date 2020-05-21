ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликовано постановление, из которого следует, что ранее принятые решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию отменяются.

"Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования" изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу", - говорится в документе.

Таким образом отменяются решения о приостановке "принятия бюджетных обязательств" на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, возобновляется перечисление средств территориальным комиссиям на его организацию, а также продолжится перечисление средств МИД России на проведение голосования на зарубежных участках.

Отвечая на вопрос "РГ", означает ли это, что избиркомы вскоре вновь займутся организацией плебисцита, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что "работу по подготовке ЦИК и избирательные комиссии не прекращали". Что же касается даты проведения общероссийского голосования, то "сроки определяет президент", напомнил он.