Новости

Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 20:17
Эксперты проанализировали, кто на Дону заболевает коронавирусом 20:17
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 20:15
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 20:10
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 20:08
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 20:07
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 20:02
Собянин: Возвращать работников в офисы пока рано 19:58
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции 19:49
В Адыгее скончался один из участников массовых похорон 19:48
В Москве каршеринг возобновит работу с 25 мая 19:45
Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли 19:45
Умер летчик-ас двух войн Сергей Крамаренко 19:39
Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам 19:33
В Москве мошенники брали с больных деньги за дорогостоящие операции 19:30
Прокуратура Дона открыла "горячую линию" для работающих с COVID медиков 19:27
Предприниматели смогут учесть в затратах расходы на 15 видов медтехники 19:14
Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани 19:10
Собянин: "Ковидные" больницы постепенно разгружаются 18:59
МИД РФ прокомментировал намерение США выйти из Договора по открытому небу 18:54
Собянин надеется, что учебный год в Москве начнется 1 сентября 18:53
Собянин назвал дату открытия МФЦ 18:44
Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
Собянин рассказал, сколько москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 19:49
Рубрика: Власть

ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликовано постановление, из которого следует, что ранее принятые решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию отменяются.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

"Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования" изменения, признав пункты 1, 5 и 6 утратившими силу", - говорится в документе.

Таким образом отменяются решения о приостановке "принятия бюджетных обязательств" на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, возобновляется перечисление средств территориальным комиссиям на его организацию, а также продолжится перечисление средств МИД России на проведение голосования на зарубежных участках.

Отвечая на вопрос "РГ", означает ли это, что избиркомы вскоре вновь займутся организацией плебисцита, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что "работу по подготовке ЦИК и избирательные комиссии не прекращали". Что же касается даты проведения общероссийского голосования, то "сроки определяет президент", напомнил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
МИД РФ прокомментировал намерение США выйти из Договора по открытому небу
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве