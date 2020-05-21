Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детсадов

Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детских садов во всех регионах России. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина.

- В детских садах во всех регионах были организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имели возможности оставить малышей дома. Такие группы реально востребованы и созданы на базе 14 тысяч детских садов, - рассказал Сергей Кравцов. - При необходимости они продолжат работу и в летний период.