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21.05.2020 20:15
Рубрика: Власть

"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке

Текст: Владимир Кузьмин

Дочерние компании системообразующих предприятий смогут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке, субсидируемой государством. При этом суммарный объем кредита для группы компаний не должен превышать 3 миллиардов рублей.

Фото: iStock
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Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора, но кредит можно получить на срок до трех лет. Такой порядок двумя подписанными документами установил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правила кредитования дополнены новыми критериями для заемщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее, чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Предприятия также должны взять обязательство о сохранении на период льготной ставки кредита не менее 90 процентов численности сотрудников от их количества на 1 мая 2020 года.

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