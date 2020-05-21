Доктор Мясников развеял мифы о "правильном" ношении масок

Доктор Мясников развеял мифы о ношении медицинских масок. Специалист подробно разобрал появившуюся информацию о том, что две стороны защитной медицинской маски предназначены для разных целей.

"Рассказы о том, что заболевшему человеку маску нужно носить белой стороной к лицу, а для защиты здорового наружной - это бред", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Маску можно надевать любой стороной. Самое важное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Цвет масок микробам не интересен, они одинаково будут скапливаться на любой стороне, добавил врач. Наряду со средствами индивидуальной защиты не стоит забывать про соблюдение социальной дистанции. Ответственное отношение к здоровью в разы сокращает статистику заболеваемости в стране, отмечают эксперты.