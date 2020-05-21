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21.05.2020 17:06
Рубрика: Общество

Археологи доказали, что древние европейцы ели волков

Текст: Денис Передельский
Фото: Piotr Wojtal / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie Фото: Piotr Wojtal / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie
Фото: Piotr Wojtal / Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN w Krakowie

Польские археологи, проводившие раскопки на территории Чехии, нашли доказательства того, что жившие в ледниковый период около 30 тысяч лет назад европейцы употребляли в пищу мясо волка.

Как сообщает Nauka w Polsce, археологические доказательства этой практики польские ученые собирали в течение нескольких лет. Они провели раскопки в Павлове и Нижнем Вестонице близ чешского города Брно. До сих пор доминирующим было мнение, что древние люди добывали волков исключительно ради шкур. Считалось, что их мясо не употреблялось в пищу из-за его "плохого вкуса".

Фото: British Museum
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Однако новое исследование опровергает эту гипотезу. В Чехии располагалось одно из самых древних известных поселений. Около 30 тысяч лет назад здесь существовала своего рода деревня, в которой хижины строились группами.

Во время раскопок в этом районе были обнаружены тысячи фрагментов кремневых орудий, многочисленные инструменты и украшения, сделанные, в том числе, из костей северного оленя, зубов песца и бивней мамонта. Были найдены и десятки тысяч костей других животных, которые были разбросаны среди остатков хижин.

"При осмотре костей волков мы обнаружили десятки образцов, на которых видны четкие следы порезов, - говорит доктор Петр Войтал из Краковского института систематики и эволюции животных при Польской академии наук. - Некоторые из них были оставлены палеолитическими охотниками при снятии шкур, но есть и такие, которые могут быть связаны только с разделыванием туши. То есть, это следы разрезания туш на более мелкие части".

Характер следов указывает также на то, что мясо тщательно срезалось с костей. Аналогичные следы часто находят на костях других животных, мясо которых люди употребляли в пищу. Оно срезалось перед приготовлением.

Интересно, что подобные следы были найдены польскими археологами также на костях росомах, песцов и лисиц. Похоже, европейцы ледникового периода питались и мясом этих животных. Впрочем, происходило это не часто. Большинство костей со следами "кулинарного" разделывания принадлежат зайцам и северным оленям.

Фото: iStock
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"Как правило, в поселениях этого периода времени преобладают кости травоядных животных, - говорит Войтал. - Вероятно, люди с большим удовольствием употребляли в пищу их мясо. Но представляется логичным и то, что в случае охоты на волка отказ от его мяса был бы значительной потерей, особенно в те периоды, когда добычи становилось меньше. Похоже, что все части туш этих хищников использовались по максимуму".

К слову, на стоянке в Павлове также были обнаружены кости и зубы крупнейших хищников того периода - пещерного льва и пещерных и бурых медведей.

"Хотя останки львов и медведей не очень многочисленны, на них тоже были найдены следы, подтверждающие, что охотники того времени максимально использовали туши убитых ими хищников, - говорит Войтал. - Как и в случае с волками, росомахами и лисами, следы порезов на костях львов и медведей указывают на то, что они возникли не только при снятии шкур, но и при разделке туш. Вероятно, охотники палеолита ели и мясо этих крупных хищников".

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