Экипаж Crew Dragon начал финальную подготовку к тестовому полету

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли прибыли в среду в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, откуда через неделю им предстоит совершить тестовый испытательный полет к МКС на новейшем корабле Crew Dragon. Ранее астронавты проходили подготовку в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.

"Это потрясающе, и мы - счастливчики полететь на этом корабле", - цитирует РИА Новости командира экипажа Дугласа Херли. Именно он стал участником последнего полета в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle в 2011 году. С тех пор, американских астронавтов на МКС доставляли только российские "Союзы".

Теперь в течение недели экипаж продолжит подготовку к полету. Также Бенкен и Херли смогут провести время с родными, которые прибудут в Космический центр в ближайшие дни после жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Старт Crew Dragon с мыса Канаверал запланирован на 27 мая. Уже на следующий день намечена стыковка корабля с Международной космической станцией. О сроках пребывания астронавтов на орбите пока не сообщается.