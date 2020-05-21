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Рубрика: В мире

Экипаж Crew Dragon начал финальную подготовку к тестовому полету

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли прибыли в среду в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, откуда через неделю им предстоит совершить тестовый испытательный полет к МКС на новейшем корабле Crew Dragon. Ранее астронавты проходили подготовку в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.

Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
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"Это потрясающе, и мы - счастливчики полететь на этом корабле", - цитирует РИА Новости командира экипажа Дугласа Херли. Именно он стал участником последнего полета в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle в 2011 году. С тех пор, американских астронавтов на МКС доставляли только российские "Союзы".

Теперь в течение недели экипаж продолжит подготовку к полету. Также Бенкен и Херли смогут провести время с родными, которые прибудут в Космический центр в ближайшие дни после жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Старт Crew Dragon с мыса Канаверал запланирован на 27 мая. Уже на следующий день намечена стыковка корабля с Международной космической станцией. О сроках пребывания астронавтов на орбите пока не сообщается.

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