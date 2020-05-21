5 мая был обнародован топ-10 новых археологических открытий Китая 2019 года.

В этом списке содержатся факты, которые наводят на мысль, что гипотеза, согласно которой все предки современных людей были родом из Африки, возможно, нуждается в пересмотре.

В пещере Цзегэдун времен палеолита, которая находится в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси, археологи нашли человеческие останки и каменные инструменты - им может быть от пятнадцати до ста тысяч лет. По словам главы Института археологии Академии общественных наук КНР Чэнь Синцаня, это находки "мирового уровня".

"Согласно полученным материалам, человеческая деятельность в этом регионе была практически непрерывной. Находки дают важные ключи к дальнейшим исследованиям происхождения современного человека в Восточной Азии", - говорит Чэнь.

Самые древние предметы из нефрита в Китае, возраст которых исчисляется примерно девятью тысячами лет, были найдены в городище Сяонаньшань в уезде Жаохэ провинции Хэйлунцзян - более ста предметов и инструментов для их обработки.

"Это изменит наше представление о китайском нефрите", - говорит Чэнь. По словам Чэня, в этом городище близ российско-китайской границы располагалось поселение древних людей, существовавшее в период от 17 тысяч лет назад до эпохи Западной Хань (206 г. до н.э. - 24 г. н.э.). Здесь же были найдены самые древние на сегодняшний день в северном Китае гончарные изделия, которым около 14 тысяч лет.

Учитывая, насколько длинна история нефрита в Китае, еще одно городище из списка - Ханься в городском уезде Дуньхуан провинции Ганьсу, где добыча нефрита процветала почти два тысячелетия до начала эпохи Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) - поможет археологам выяснить, откуда появлялось сырье для изящных артефактов.

Обломки корабля "Наньхай-1" были подняты со дня моря у побережья провинции Гуандун. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Аналогичный объект - городище Сиуби в провинции Шаньси, где бурно развивалось производство изделий из бронзы.

"Бронза появилась в Западной Азии раньше, - говорит президент Китайского археологического общества Ван Вэй. - Но когда в Китай пришли технологии, приблизительно 4500 лет назад, постепенно развилась уникальная церемониальная система, основанная на гораздо более сложных бронзовых артефактах. Находки из Сиуби могут пролить свет на производство предметов из бронзы, что когда-то повлияло на появление могущественных царей", - говорит Ван.

2019 год стал для китайской археологии прорывным. В КНР началось 1096 раскопок - больше, чем когда-либо

Исследования древних китайских городов могут стать большим шагом вперед благодаря городищу Пинлянтай в провинции Хэнань, которому более четырех тысяч лет. В нем были найдены следы канализационной системы, грамотного городского планирования и самой древней в Китае колеи от двухколесного транспорта.

Еще один древний китайский город Хуанчэнтай - часть руин Шимао в городском уезде Шэньму провинции Шэньси, которому более четырех тысяч лет - задает больше вопросов, чем ответов.

Руины Шимао, занимающие площадь в четыре миллиона квадратных метров, в течение последних нескольких лет очень интересовали археологов, которые пытались понять, какая именно цивилизация там проживала. Когда в прошлом году археологи обнаружили огромную террасу, где сохранились величественные стены и 70 резных каменных тотемов, они еще больше заинтересовались значимостью этого древнего города.

Бронзовая статуэтка из захоронения Цзаошулинь в городском округе Суйчжоу провинции Хубэй. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

"Терраса может указывать на то, что здесь располагался политический или религиозный центр, - говорит Ван. - Тесно прослеживается связь других находок с китайскими артефактами более поздних периодов. Сейчас сложно даже оценить, что эти находки значат для изучения происхождения китайской цивилизации".

От руин города времен эпохи Хань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до поднятого со дна моря у побережья провинции Гуандун обломков корабля "Наньхай-1" времен эпохи Тан (618 - 907 гг.) - находки различных периодов в списке топ-10 относятся к истории Шелкового пути и его морского собрата, которые способствовали связям между разными культурами.

Возможно, составить топ-10 было непросто, поскольку 2019 год стал для китайской археологии прорывным. В прошлом году в Китае началось 1096 раскопок - больше, чем когда-либо, говорит заместитель директора Государственного комитета по охране культурного наследия Сун Синьчао.

Ежегодный список был составлен пекинской газетой "Чжунговэньу" ("Памятники культуры Китая"). Из-за вспышки нового коронавируса составление и оглашение списка топ-10 прошло в онлайн-формате.

Ежедневно с 1 по 5 мая прямые трансляции финального этапа можно было увидеть в интернете. Руководители 20 проектов-финалистов проводили онлайн-презентации и отвечали на вопросы жюри. Согласно официальной статистике, за пять дней прямые трансляции на различных онлайн-платформах привлекли в общей сложности более 28 миллионов зрителей.