У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

Текст:   Богдан Бобров
21.05.2020,  
18:15
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.

Стратегия открывает перед геймерами множество новых способов взаимодействия с миром - войны, дипломатические переговоры, развитие культуры и построение цивилизации, способной выдержать испытание временем.

"Пока все остальные ждут ремейков": Вышел трейлер новой части Serious Sam

Акция будет действовать в течение недели до 28 мая.

Для сравнения - в конкурирующем магазине Steam стандартная версия Civilization VI сейчас продается за 1999 рублей.

игры
Фото: istock
В WhatsApp появилась новая полезная возможность 17:53
акции
Фото: Samsung
В Россию пришел недорогой смартфон Samsung с огромным аккумулятором. Цена 17:26
17 игр для Android в течение ограниченного времени раздают бесплатно 15.05.2020
Стартовала антикризисная распродажа игр для PlayStation 4 14.05.2020
Civilization
Фото: Amazfit
Выпущены новые "неубиваемые" умные часы за 5 тысяч рублей. Что они умеют 20.05.2020
Все против всех и каждый сам за себя - в Civilization VI появился батл-рояль 11.09.2019
Civilization 2 добралась до Android 12.11.2014