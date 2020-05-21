Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.

Стратегия открывает перед геймерами множество новых способов взаимодействия с миром - войны, дипломатические переговоры, развитие культуры и построение цивилизации, способной выдержать испытание временем.

Акция будет действовать в течение недели до 28 мая.

Для сравнения - в конкурирующем магазине Steam стандартная версия Civilization VI сейчас продается за 1999 рублей.