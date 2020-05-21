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21.05.2020 12:18
Рубрика: В мире

Евросоюз отказался от практики соблюдения дефицита бюджета

Текст: Александр Саможнев
Евросоюз впервые сигнализировал, что не будет бороться с превышением дефицита бюджета в 3 процента ВВП для активизации борьбы с коронавирусом. В то же время доступность стран-членов к фондам увязывается с выполнением рекомендаций Брюсселя по финансовой политике, сообщает информагентство AP.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в 2020 году ЕС вступит в рецессию "исторических масштабов" со средним падением производства в 7,5 процента. Практически каждая страна, за исключением Болгарии, преодолела предел дефицита в 3 процента ВВП. В обычное время это приводит к открытию соответствующей процедуры по линии Еврокомиссии. "Но теперь настали исключительные времена", - подчеркнул чиновник. Он считает, что Евросоюз должен выдерживать экономический шторм и при этом стимулировать рост производства и инвестировать в защиту климата.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Вице-президент ЕК предупредил, что в среднесрочной перспективе страны-члены вернутся к строгой бюджетной дисциплине. В настоящее время рекомендации Брюсселя концентрируются вокруг использования фонда реконструкции, детали которого будут обнародованы 27 мая. Домбровскис не исключил, что речь идет о сумме порядка 1 триллиона евро.

Напомним, на саммите ЕС 23 апреля был одобрен пакет помощи экономике в размере 540 миллиардов евро, который состоит из кредитных обязательств Европейского стабилизационного механизма (ESM), кредитов Европейского инвестиционного банка, а также программ по оказанию помощи бизнесу, сельскому хозяйству и людям, рабочая неделя которых сократилась из-за кризиса. Однако пока не принято решение о формировании общего фонда восстановления в размере от 1,6 до 2 триллионов евро.

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