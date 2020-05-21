Фальков: Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября

Текущий учебный год в российских вузах планируют завершить в первой половине июля. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания с президентом в четверг. Новый учебный год в министерстве планируют начать первого сентября.

- Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле, - сказал Фальков. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, и учебный год вузы настроены начать вовремя, 1 сентября.

Подавать документы абитуриенты смогут без личного присутствия в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием централизованного сервиса "Поступление в вузы онлайн".

Если поступление в вуз предполагает сдачу дополнительного вступительного испытания, министерством также рекомендовано широко - и там, где это возможно, - использовать онлайн формат, в том числе технологии идентификации личности и контроля за условиями сдачи вступительных испытаний.

- У ряда вузов есть собственные наработки, многие используют имеющиеся на рынке сервисы, - уточнил министр. - Конечно, есть специфика, например, у творческих вузов, и она нами учтена.