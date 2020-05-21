Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров

Новости

Тренер Логинова возглавит мужскую сборную Болгарии по биатлону 14:18
В Сыктывкаре дочь нашла отца, который жил 24 года в подвале 14:17
У вице-мэра Воронежа диагностирован COVID-19 14:15
Медведев назвал последствия COVID-19 для мира 14:04
Власти Подмосковья назвали возможную дату открытия МФЦ 14:04
Татьяна Навка выписана из больницы после заболевания коронавирусом 14:02
Один из лучших ресторанов мира из-за коронавируса превратился в бургерную 14:00
В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули" 14:00
Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить 14:00
В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение 13:59
Медведев: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет расширяться 13:58
В Удмуртии задержали подозреваемых в похищении человека 13:56
Подполковника НСО Болгарии обвинили в организации заказных убийств 13:54
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов 13:53
Видео: Росгвардейцы в Сочи спасли тонущую девушку из реки Мзымта 13:50
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
Силуанов: Есть основания исполнить нацпроекты в 2020 году в полном объеме 13:47
В Саратове серийного насильника осудили на 12 лет 13:43
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в КБР достигло девяти 13:38
Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции 13:36
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам 13:36
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня 13:35
В Татарстане скончался девятый пациент с COVID-19 13:32
Полуденный залп из Петропавловской пушки в День города сделают медики 13:20
Volkswagen обвинили в расизме и заставили извиняться 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 13:28
Рубрика: Экономика

Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров

Текст: Светлана Ментюкова
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Первую строчку рейтинга занял сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф, он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов. На втором месте дети основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона с состоянием по 10,1 млрд долларов на каждого.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Forbes назвал недооцененные туристами города России

На третьем - сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова, наследство которого Forbes оценил в 9 млрд долларов. На четвертом - сын и дочь владельца компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко, потенциально по 7 млрд долларов на каждого из детей, и на пятом - трое детей бизнесмена Владимира Лисина - по 6,7 млрд долларов на одного ребенка.

Как отмечает издание, в рейтинге богатейших наследников российских бизнесменов в 2020 году произошли изменения. В частности, в него вошли сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова (13 место в списке Forbes), сын и дочь основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева (25 место в списке Forbes).

Всего, по данным издания в России насчитывается 103 официальных миллиардера с совокупным состоянием 439 млрд долларов, у которых, по подсчетам издания, есть 281 ребенок. Общее количество 20 богатейших семей, представленных в этом рейтинге - 51.

Рейтинг составляется методом прямого подсчета, когда состояние миллиардера делится на всех признанных детей.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду