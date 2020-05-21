Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров

Первую строчку рейтинга занял сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф, он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов. На втором месте дети основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона с состоянием по 10,1 млрд долларов на каждого.

На третьем - сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова, наследство которого Forbes оценил в 9 млрд долларов. На четвертом - сын и дочь владельца компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко, потенциально по 7 млрд долларов на каждого из детей, и на пятом - трое детей бизнесмена Владимира Лисина - по 6,7 млрд долларов на одного ребенка.

Как отмечает издание, в рейтинге богатейших наследников российских бизнесменов в 2020 году произошли изменения. В частности, в него вошли сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова (13 место в списке Forbes), сын и дочь основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева (25 место в списке Forbes).

Всего, по данным издания в России насчитывается 103 официальных миллиардера с совокупным состоянием 439 млрд долларов, у которых, по подсчетам издания, есть 281 ребенок. Общее количество 20 богатейших семей, представленных в этом рейтинге - 51.

Рейтинг составляется методом прямого подсчета, когда состояние миллиардера делится на всех признанных детей.