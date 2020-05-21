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21.05.2020 09:06
Рубрика: В мире

Глава минздрава Боливии арестован по обвинению в коррупции при покупке ИВЛ

Текст: Андрей Васильев

Министр здравоохранения Боливии Марсело Навахас был арестован в связи с коррупционным скандалом из-за покупки 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене, сообщил в среду начальник боливийского департамента по борьбе с преступностью полковник Иван Рохас. Навахас и несколько других ответственных сотрудников были направлены на допрос, но прокуроры еще не предъявили им обвинения. Навахас был также снят с поста министра здравоохранения после ареста, сообщает CNN.

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Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила в Twitter, что Боливия использовала средства Межамериканского банка развития в размере 2 миллионов долларов для покупки 170 ИВЛ у испанской компании. "Мы будем продолжать расследование, независимо от того, кто рискует лишиться должности", - написала Аньес через несколько часов после ареста Навахаса.

Со своей стороны представитель Межамериканского банка развития заявил, что организация начнет расследование возможных нарушений, связанных с покупкой ИВЛ, после получения соответствующих документов от боливийской стороны.

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