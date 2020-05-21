Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса

Первые результаты по разработке вакцины от коронавируса могут появиться в конце июля, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, изыскания по этому направлению ведут несколько разработчиков - как государственные, так и частные компании. Уже идут доклинические испытания. "Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля", - сказал Мурашко.

Хотелось бы, чтобы на рынке появилось несколько вакцин, отметил министр. "Это всегда и конкурентное преимущество, и можно сравнивать качество", - сказал он.