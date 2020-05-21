Глава МОК заявил, что Олимпида в Токио может быть отменена

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил полную отмену Олимпийских игр в Токио.

Как сообщил Бах в интервью вещательной корпорации ВВС, это произойдет в случае, если Олимпиаду не удастся провести летом 2021 года. Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе запланированных на лето 2020 года Игр. Новые сроки проведения Олимпиады в Токио - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как заявил Бах, глава правительства Японии Синдзо Абэ сказал, что лето 2021 года - крайний срок проведения Олимпийских игр.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года. Однако могут потребоваться дополнительные меры для организации безопасной среды, возможно, будет нужен карантин для спортсменов и других участников Олимпиады", - сказал Бах.