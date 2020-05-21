Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава подал прошение об отставке из-за своей игры в маджонг на деньги. Об этом журналистам рассказала министр юстиции Масако Мори.

Скандал спровоцировала публикация в еженедельнике "Сюкан Бунсюн", которую моментально подхватили другие издания. Как оказалось, глава прокуратуры в мае как минимум дважды побывал в гостях у знакомого журналиста из газеты "Санкэй симбун". В компании товарища и еще нескольких корреспондентов он играл в маджонг на деньги, что запрещено законодательством. Партии заканчивались поздно ночью. Домой прокурора отвозила машина, которую оплачивало издание его друга.

Отягчающим обстоятельством для блюстителя порядка стало неверно выбранное время для азартных развлечений. Курокава наведывался к приятелю в условиях режима ЧС, который был объявлен властями из-за пандемии коронавируса. С этической точки зрения, такое поведение для японского чиновника, который претендовал на должность генпрокурора , было признано непростительным.