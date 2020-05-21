Голикова предложила финансово поддержать федеральные учреждения

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила выделить 41,4 млрд руб. на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки, в том числе - на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом она заявила в ходе совещания с участием президента.

Голикова пояснила, что из-за введения карантинных мер федеральные учреждения могут недополучить финансирования по госзаданию, поскольку были ограничены в предоставлении услуг.

"Приблизительно мы оцениваем объем необходимых ресурсов в 41,4 млрд рулей. Это не значит, что мы будем направо и налево деньги раздавать. Но мы проведем мониторинг финансового состояния учреждений и распределим расходы по приоритетным направлениям. В первую очередь, должны быть выполнены наши обязательства перед гражданами по заработной плате", - сказала вице-премьер.