Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

Увеличить размер пособия по уходу за ребенком 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем Генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком.

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.

"Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - отметил Володин.

Кроме того, повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, - с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

- Данная мера направленна на поддержку оставшихся без работы беременных мам и родителей или опекунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, - отметил один из авторов, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

Почему нужна такая мера, объяснил первый зампред фракции Андрей Исаев. "Многие семьи сейчас в сложной ситуации, - напомнил он, - у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги".

Эти средства должны быть защищены от списания, резюмировал парламентарий. В итоге принятия поправки предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей.