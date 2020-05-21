Медицинскую маску для кузнечика сделал известный микро-миниатюрист из Омска Анатолий Кузнецов. Маска размером с рисовое зернышко изготовлена из специальной медицинской ткани высокой плотности и оснащена встроенным фильтром. Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Москвичей с иммунитетом изолировать не будут

Столичные власти опровергли сообщения о том, что планируется изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19. Эти пациенты перенесли заболевание в скрытой форме, и есть риск, что вирус в организме еще присутствует. Но предписания о самоизоляции им не выдаются, лишь рекомендуется минимизировать контакты.

Испания готовится к приему туристов

Правительство Испании рассматривает возможность разрешить въезд в страну туристам из государств с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией. Как сообщает Financial Times, могут быть созданы "безопасные коридоры". В любом случае это произойдет не раньше июля.

Медработникам дают скидки на ипотеку

Медработники смогут до конца года получить в банке ДОМ.РФ ипотеку по низкой ставке: на новостройки от 7,4%, на вторичное жилье - от 8,2%. Как сообщает банк, для сотрудников лечебных учреждений процентные ставки снижены на 0,6 п.п. по сравнению со стандартными условиями. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. Первоначальный взнос по кредиту меньше, а максимальная сумма - больше, чем по программе ипотеки с господдержкой под 6,5%.

Погибли в давке за помощью

Три женщины погибли, еще восемь получили ранения в давке в Шри-Ланке, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел, когда около 500 человек собрались в доме, где раздавали помощь потерявшим средства к существованию из-за пандемии.

"Шведский стол" не отменят

Глава минкультуры Турции исключил отмену систем "все включено" и "шведский стол" в стране, сообщает ТАСС. При этом будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в подачу блюд "шведского стола" - выбранные блюда будут выдаваться поваром.

Коронавирус может ускорять болезни мозга

Коронавирус может ускорять развитие нейродегенеративных болезней мозга, сообщает ТАСС. Опыты европейских биологов показали, что SARS-CoV-2 не просто заражает нейроны коры мозга, но и ведет к гибели нервных клеток и накоплению в них токсичного тау-белка, что может спровоцировать развитие различных нейродегенеративных болезней.

Владельцев домов на курортах отправят на карантин

Владельцы недвижимости, прибывающие на Кубань из других регионов, должны оставаться в своих домах и квартирах в течение двух недель на самоизоляции, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает "Интерфакс". Приезд в начале лета множества собственников создаст угрозу возникновения новых очагов коронавирусной инфекции, особенно в курортных городах, подчеркивают местные власти.

Вырос интерес к книгам о семье

В России во время пандемии повысился спрос на книги об улучшении семейных отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева. "Раньше одной из главных тем и в книгах, и в обсуждениях были измены. Во время кризиса мы увидели колоссальное падение этой темы", - отметил он. Читатели также стали больше интересоваться литературой о здоровом питании и альтернативной медицине.

Вырос спрос на средства от боли в суставах

Россияне на самоизоляции на 12-20% чаще стали покупать средства от боли в суставах, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании GfK. В условиях изоляции многие работают из дома и в целом ведут малоподвижный образ жизни, что, видимо, выливается в проблемы со спиной, шеей и суставами.

40 тысяч врачей протестируют препараты

Глобальные испытания противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина на предмет эффективности в профилактике COVID-19 стартуют в Британии, сообщает РИА Новости. В них примут участие более 40 тысяч работников сферы здравоохранения со всего мира, которые напрямую контактируют с зараженными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу 2020 года.

Составлен рейтинг активности мегаполисов

"Яндекс" начал рассчитывать уровень активности в 42 мегаполисах мира при выходе из самоизоляции, сообщает РИА Новости. По последним данным, ближе всего к своему обычному состоянию были Стокгольм (уровень активности - 88%), Брюссель и Нур-Султан - по 75%. Меньше всего на себя походили Мумбаи (17%) и Рио-де-Жанейро (23%). В Москве уровень активности составляет 48%.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8849 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них в Москве - 2913 случаев. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 92 681 человек. Скончались 3099 человек.