Япония успешно запустила к МКС грузовой корабль "Конотори-9"

Япония успешно запустила беспилотный грузовой корабль "Конотори-9", его стыковка с Международной космической станцией (МКС) должна состояться 25 мая. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований.

Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте 280 км и продолжает движение по заданной траектории, пишет ТАСС. К МКС корабль приблизится в понедельник вечером по японскому времени. Он будет захвачен роботизированным манипулятором для последующей стыковки, которая займет несколько часов. "Конотори-9" доставит на орбиту около шести тонн продуктов, оборудования и других грузов, необходимых экипажу станции.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса многие сотрудники агентства аэрокосмических исследований были переведены на удаленную работу, поэтому во время запуска корабля общение осуществлялась в режиме видеоконференции. Кроме того, стартовая площадка была подсвечена синим цветом в знак поддержки медиков, которые борются с COVID-19.