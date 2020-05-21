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21.05.2020 10:25
Рубрика: В мире

Японские ученые объяснили, чем опасен дефицит витамина D

Текст: Константин Волков

Недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, что вредно для человеческих костей, особенно это касается детей, молодых женщин и пожилых людей. Об этом напоминили японские ученые, сообщает газета Mainichi.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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По словам главного исследователя физики и химии атмосферы из японского Национального института экологических исследований (NIES) Хидеаки Накадзимы, "молодые женщины и пожилые люди при дефиците витамина D сталкиваются с повышенным риском заболеваний костей. Дети, находящиеся на стадии роста, также могут пострадать от нехватки этого витамина, если будут сидеть дома и все время играть в игры". В качестве доказательства ученый приводит случай, когда молодая женщина получила перелом позвоночника, просто нагнувшись, чтобы взять что-то с пола.

NIES вывесил на своем сайте несколько рекомендаций, как избежать дефицита витамина D. По расчетам ученых, человек получит достаточную дозу витамина, если в мае будет находиться на солнце примерно 15 минут в день без использования солнцезащитного крема. Также рекомендуется почаще бывать на балконе или у открытого окна. Кроме того, можно подставлять солнцу ладони, которые менее уязвимы для солнечных ожогов. Еще одна рекомендация - употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином D.

Надо учитывать, что рекомендации рассчитаны на японский климат. Поскольку большая часть Японии расположена южнее России, солнечное излучение там сильнее, плюс японцы в массе не любят загорать, считая это опасным для кожи и всего организма.

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