Японские ученые объяснили, чем опасен дефицит витамина D

Недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, что вредно для человеческих костей, особенно это касается детей, молодых женщин и пожилых людей. Об этом напоминили японские ученые, сообщает газета Mainichi.

По словам главного исследователя физики и химии атмосферы из японского Национального института экологических исследований (NIES) Хидеаки Накадзимы, "молодые женщины и пожилые люди при дефиците витамина D сталкиваются с повышенным риском заболеваний костей. Дети, находящиеся на стадии роста, также могут пострадать от нехватки этого витамина, если будут сидеть дома и все время играть в игры". В качестве доказательства ученый приводит случай, когда молодая женщина получила перелом позвоночника, просто нагнувшись, чтобы взять что-то с пола.

NIES вывесил на своем сайте несколько рекомендаций, как избежать дефицита витамина D. По расчетам ученых, человек получит достаточную дозу витамина, если в мае будет находиться на солнце примерно 15 минут в день без использования солнцезащитного крема. Также рекомендуется почаще бывать на балконе или у открытого окна. Кроме того, можно подставлять солнцу ладони, которые менее уязвимы для солнечных ожогов. Еще одна рекомендация - употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином D.

Надо учитывать, что рекомендации рассчитаны на японский климат. Поскольку большая часть Японии расположена южнее России, солнечное излучение там сильнее, плюс японцы в массе не любят загорать, считая это опасным для кожи и всего организма.