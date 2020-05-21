Японский космический грузовик доставит на МКС более 5 тонн груза

Запуск автоматического космического корабля на орбиту с помощью ракеты-носителя H-IIB был осуществлен с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии. HTV-9 везет около 5,5 тонн груза: продовольствие, оборудование, материалы для научных исследований.

Корабль имеет цилиндрическую форму, состоит из четырех модулей. В нижней части расположен двигательный отсек, затем - модуль с электронным оборудованием, негерметичный и герметичный ресурсные модули. Оснащен солнечными батареями. Длина корабля - около 10 м, диаметр - 4,4 м, масса - 10,5 т, грузоподъемность - до 6 т (из них 4,5 т - вместимость герметичного отсека). В автономном полете HTV может находиться около 100 часов.

Стыковка с МКС запланирована на 25 мая. Она будет осуществлена с помощью захвата сблизившегося со станцией "грузовика" автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим подведением его к стыковочному узлу американского модуля МКС Harmony. HTV в отличие от российского "Прогресса М-М" не оснащен системой автоматической стыковки и не способен самостоятельно сблизиться со станцией.