Многонациональные компании не планируют покидать китайский рынок из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19. А некоторые расположенные в КНР заводы мировых гигантов даже демонстрируют рекордные производственные показатели и запускают новые инвестиционные проекты.

В частности, рекордную производительность уже после вспышки эпидемии коронавируса показал производственный завод американской компании по производству микросхем Micron Technology в городе Сиане (провинция Шэньси). Об этом рассказал исполнительный вице-президент компании по глобальным операциям Маниш Бхатия: "Завод по упаковке и тестированию чипов работает на полную мощность с января. Местное правительство очень помогло нам в поддержании производства. Ни один из наших сотрудников не был заражен вирусом. Мы по-настоящему ценим их, во время вспышки эпидемии коронавируса все сотрудники завода продолжали приходить на работу и обеспечивать непрерывное производство на самом высоком уровне. Это действительно образцовый показатель". Компания не планирует менять стратегию своей деятельности в Китае, добавил Бхатия.

Micron - лишь одна из иностранных компаний, которые извлекли выгоду из огромного рынка Китая.

Страна уверенно продвигается в улучшении своей деловой среды. Глобальный управляющий директор консалтинговой компании Roland Berger Дени Депу обратил внимание на то, что Китай может похвастаться надежной промышленной системой, эффективной инфраструктурой, передовыми технологиями и богатым кадровым резервом, что обеспечивает ни с чем не сравнимый рынок для компаний с иностранными инвестициями. По подсчетам Roland Berger и французской бизнес-школы Emlyon, за последние пять лет американские корпорации Apple и Intel и финская Nokia добились 60-процентного роста своих доходов в Китае. "Сегодня, когда усиливается тенденция к антиглобализации, Китай все еще стремится предложить больше возможностей для компаний с иностранными инвестициями, совершенствуя свою правовую базу и расширяя доступ к рынкам, значительно повышая доверие иностранных инвесторов", - отметил Дени Депу.

Признаком восстановления экономики Китая после вспышки эпидемии можно назвать начало строительства в Хуэйчжоу (провинция Гуандун) химического комплекса нефтегазовой корпорации Exxon Mobil. Оно стартовало 22 апреля. Комплекс с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов долларов будет построен в два этапа. Первый этап, с установкой этиленового крекинга и производством изделий дальнейшего передела, должен быть завершен к 2023 году, когда начнется строительство второго этапа. Председатель совета директоров и исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс подчеркнул, что компания продолжит стратегические долгосрочные инвестиции в страну, так как Китай поддерживает прямые иностранные инвестиции и стимулирует инновации.

На формирование глобальных цепочек поставок, которые обеспечивают эффективный оборот товаров и услуг, потребовались десятилетия, рассказал представитель Министерства промышленности и информационных технологий КНР Хуан Либинь. "Хорошо спланированные промышленные системы Китая и надежная инфраструктура вселяют в нас уверенность в том, что мы сохраним иностранные компании на своем рынке. Мы также будем усерднее работать, чтобы создать для них благоприятную среду для ведения бизнеса и предлагать им более качественные услуги", - заверил он.

Согласно недавнему отчету Американской торговой палаты в Китае и Американской торговой палаты в Шанхае, 68 процентов опрошенных американских компаний ожидают возвращения к нормальной деятельности в Китае менее чем через три месяца. "В отличие от некоторых глобальных прогнозов наши данные показывают, что большинство наших членов не собираются уезжать из Китая в ближайшее время", - рассказал президент Американской торговой палаты в Китае Алан Биб. Некоторые компании в определенных отраслях, по его словам, могут диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая или даже расширить производственные мощности в США, учитывая нынешнюю ситуацию. Но это "дорогостоящий, трудоемкий и в значительной степени необратимый процесс", сказал он.

КНР оказывается впереди глобальной кривой, когда дело доходит до перезапуска экономики

"Китай оказывается впереди глобальной кривой, когда дело доходит до перезапуска экономики после нескольких месяцев замедления, и многие из причин, по которым компании заинтересованы в китайском рынке, остаются в силе и сегодня", - добавил Алан Биб. Решительные меры китайского правительства по борьбе со вспышкой коронавируса также вызвали одобрение иностранных компаний и укрепили их доверие к стране.

Президент Intel China Ян Сюй рассказал, что заводы компании по производству чипов в Даляне (провинция Ляонин) и Чэнду (провинция Сычуань) работали без остановок в период вспышки. "Мы поделились противоэпидемическим опытом Китая с нашими глобальными производственными площадками в других регионах", - отметил Ян, добавив, что Китай и США будут двигателями мировой экономики в течение следующих 20-30 лет. По словам Яна, у Intel есть устойчивая долгосрочная стратегия развития в Китае. Недавний акцент Китая на новой инфраструктуре, включая базовые станции 5G и центры обработки данных, также предоставит новые возможности для иностранных компаний, полагает президент Ericsson China Чжао Цзюньтао. "Вспышка не изменит позиции Китая как важной части глобальной цепочки поставок", - заключил он.