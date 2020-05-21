В частности, рекордную производительность уже после вспышки эпидемии коронавируса показал производственный завод американской компании по производству микросхем Micron Technology в городе Сиане (провинция Шэньси). Об этом рассказал исполнительный вице-президент компании по глобальным операциям Маниш Бхатия: "Завод по упаковке и тестированию чипов работает на полную мощность с января. Местное правительство очень помогло нам в поддержании производства. Ни один из наших сотрудников не был заражен вирусом. Мы по-настоящему ценим их, во время вспышки эпидемии коронавируса все сотрудники завода продолжали приходить на работу и обеспечивать непрерывное производство на самом высоком уровне. Это действительно образцовый показатель". Компания не планирует менять стратегию своей деятельности в Китае, добавил Бхатия.
Micron - лишь одна из иностранных компаний, которые извлекли выгоду из огромного рынка Китая.
Страна уверенно продвигается в улучшении своей деловой среды. Глобальный управляющий директор консалтинговой компании Roland Berger Дени Депу обратил внимание на то, что Китай может похвастаться надежной промышленной системой, эффективной инфраструктурой, передовыми технологиями и богатым кадровым резервом, что обеспечивает ни с чем не сравнимый рынок для компаний с иностранными инвестициями. По подсчетам Roland Berger и французской бизнес-школы Emlyon, за последние пять лет американские корпорации Apple и Intel и финская Nokia добились 60-процентного роста своих доходов в Китае. "Сегодня, когда усиливается тенденция к антиглобализации, Китай все еще стремится предложить больше возможностей для компаний с иностранными инвестициями, совершенствуя свою правовую базу и расширяя доступ к рынкам, значительно повышая доверие иностранных инвесторов", - отметил Дени Депу.
Признаком восстановления экономики Китая после вспышки эпидемии можно назвать начало строительства в Хуэйчжоу (провинция Гуандун) химического комплекса нефтегазовой корпорации Exxon Mobil. Оно стартовало 22 апреля. Комплекс с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов долларов будет построен в два этапа. Первый этап, с установкой этиленового крекинга и производством изделий дальнейшего передела, должен быть завершен к 2023 году, когда начнется строительство второго этапа. Председатель совета директоров и исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс подчеркнул, что компания продолжит стратегические долгосрочные инвестиции в страну, так как Китай поддерживает прямые иностранные инвестиции и стимулирует инновации.
На формирование глобальных цепочек поставок, которые обеспечивают эффективный оборот товаров и услуг, потребовались десятилетия, рассказал представитель Министерства промышленности и информационных технологий КНР Хуан Либинь. "Хорошо спланированные промышленные системы Китая и надежная инфраструктура вселяют в нас уверенность в том, что мы сохраним иностранные компании на своем рынке. Мы также будем усерднее работать, чтобы создать для них благоприятную среду для ведения бизнеса и предлагать им более качественные услуги", - заверил он.
Согласно недавнему отчету Американской торговой палаты в Китае и Американской торговой палаты в Шанхае, 68 процентов опрошенных американских компаний ожидают возвращения к нормальной деятельности в Китае менее чем через три месяца. "В отличие от некоторых глобальных прогнозов наши данные показывают, что большинство наших членов не собираются уезжать из Китая в ближайшее время", - рассказал президент Американской торговой палаты в Китае Алан Биб. Некоторые компании в определенных отраслях, по его словам, могут диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая или даже расширить производственные мощности в США, учитывая нынешнюю ситуацию. Но это "дорогостоящий, трудоемкий и в значительной степени необратимый процесс", сказал он.
"Китай оказывается впереди глобальной кривой, когда дело доходит до перезапуска экономики после нескольких месяцев замедления, и многие из причин, по которым компании заинтересованы в китайском рынке, остаются в силе и сегодня", - добавил Алан Биб. Решительные меры китайского правительства по борьбе со вспышкой коронавируса также вызвали одобрение иностранных компаний и укрепили их доверие к стране.
Президент Intel China Ян Сюй рассказал, что заводы компании по производству чипов в Даляне (провинция Ляонин) и Чэнду (провинция Сычуань) работали без остановок в период вспышки. "Мы поделились противоэпидемическим опытом Китая с нашими глобальными производственными площадками в других регионах", - отметил Ян, добавив, что Китай и США будут двигателями мировой экономики в течение следующих 20-30 лет. По словам Яна, у Intel есть устойчивая долгосрочная стратегия развития в Китае. Недавний акцент Китая на новой инфраструктуре, включая базовые станции 5G и центры обработки данных, также предоставит новые возможности для иностранных компаний, полагает президент Ericsson China Чжао Цзюньтао. "Вспышка не изменит позиции Китая как важной части глобальной цепочки поставок", - заключил он.